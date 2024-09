Pomoc dla powodzian od Join UP! Wsparcie poszkodowanych

Ulewy niszczą dorobki milionów ludzi w na południu Polski, dlatego też firma Join UP! Polska postanowiła rozpocząć pomoc dla powodzian. Touroperator ogłosił wsparcie dla poszkodowanych podróżnych.

Join UP! Polska wspiera poszkodowanych

Tragiczne chwile przeżywają ludzie na południu Polski, którzy ze wszystkich sił walczą z kataklizmem. Woda niszczy i zabiera wszystko na swojej drodze, dlatego też pomoc dla powodzian w tym momencie jest niezwykle ważna. Ze wsparciem dla poszkodowanych ruszył m.in. touroperator Join UP! Polska, który wraz ze współpracującym biurami podróży, ma pomóc podróżnym w przekładaniu, czy rezygnacji z wycieczek, bez ponoszenia znacznych strat finansowych.

Przeczytaj także inne artykuły z kategorii PODRÓŻE.

Pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi ważna jest w każdym kontekście, dlatego też Join UP! Polska wdrożył inicjatywę wsparcia osób dotkniętych tym kataklizmem, skupiając się na spersonalizowanej opiece, elastyczności i przejrzystości komunikacji.

Pomoc dla powodzian od JoinUP! Wsparcie poszkodowanych. Fot. JoinUP!

Firma niesie pomoc

W związku z tym, że osoby dotknięte powodzią walczą teraz o swój dorobek, Join UP! Polska natychmiast ustalił warunki współpracy z partnerami DMC (Destination Management Company – partnerzy w destynacjach), w kontekście obsługi rezerwacji, z których klienci dotknięci tą tragedią, mogliby chcieć zrezygnować. Touroperator dokłada tym samym wszelkich starań w celu zminimalizowania kosztów, aby zapewnić swoim klientom najlepsze możliwe warunki w przypadku, gdy będą oni muszeni do anulowania, czy zmiany terminów rezerwacji.

Most Piaskowy Odra południowa Wrocław. Autor zdjęcia. X @Teqnkka

W ramach swwojej akcji, Join UP! skupia się na indywidualnym analizowaniu każdej zgłoszonej sprawy dotyczącej anulowania lub zwrotu od osób z terenów objętych stanem klęski żywiołowej – w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Każdy wniosek dotyczący zmiany czy anulacji rezerwacji na wyloty do 6 października 2024 roku, będzie oceniany indywidualnie. Po przeanalizowaniu firma zaoferuje dogodne opcje – przede wszystkim zwrot w postaci vouchera, który będzie można wykorzystać do końca sezonu letniego 2025 – lub możliwość bezpłatnej albo niskokosztowej rezygnacji.

Pomoc dla powodzian od Join UP! Wsparcie poszkodowanych! Fot. Sebastian Grochowicz/ Unsplash

Agenci również otrzymają pomoc

Join UP! Polska zadeklarowało także pomoc agentom, których biura zostały zniszczone w skutek powodzi, szczególnie w takich miastach jak Kłodzko czy Nysa.

Join UP! Polska zdaje sobie sprawę z trudnych decyzji, przed którymi stają Podróżni i Agenci turystyczni w obliczu klęsk żywiołowych. Zamierzamy, w miarę możliwości, pomóc poszkodowanym, zapewniając wsparcie w tym trudnym czasie.Wdrożyliśmy procedurę kryzysową, która umożliwi minimalizację szkód wyrządzonych przez żywioł. Anna Staszewska, CEO Join UP! Polska

Kluczowe punkty programu wsparcia:

Indywidualna analiza:

Każdy wniosek o anulowanie z powodu powodzi jest priorytetowo rozpatrywany, z dokładną oceną sytuacji na podstawie szczegółowych danych oraz informacji od agentów i klientów.

Ocena kosztów:

Join UP! przede wszystkim uwzględnia rzeczywiste koszty operacyjne związane z anulowaniem, a nie tylko ogólne warunki uczestnictwa, co gwarantuje precyzję i rzetelność.

Elastyczność:

Po przeanalizowaniu kosztów, Join UP! Polska zaoferuje klientom vouchery na pełną wartość pakietu lub pomniejszoną o koszty operacyjne. W wyjątkowych przypadkach firma umożliwi bezpłatne lub niskokosztowe anulowanie rezerwacji.

Transparentna komunikacja:

Agenci będą regularnie informowani o postępach, a wszystkie decyzje będą dokładnie dokumentowane, aby zagwarantować pełną przejrzystość procesu.

Join UP! Polska wspiera swoich Klientów i Partnerów w tym trudnym czasie. Rozumiemy pilność i wagę stojących przed nimi wyzwań, a nasz zespół jest w pełni zaangażowany w zapewnieniu niezbędnego wsparcia. Deklaracje chęci współpracy i pomocy otrzymujemy od naszych Partnerów, między innym z Turcji czy Egiptu. Wojciech Bartuzi, Head of Helpdesk & Operations

Źródło: opr. wł./info. prasowa/Fot. Unsplash/X @Teqnkka