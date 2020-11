Pomysły na prezent dla Niego – co kupić chłopakowi, bratu, kumplowi?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Nie masz pomysłu na prezent dla chłopaka? Szukasz upominku dla ukochanego mężczyzny, brata, a może przyjaciela? Możliwości jest wiele – m.in. sprzęt elektroniczny, perfumy, biżuteria, a może karnet na siłownię lub dieta pudełkowa, która pozwoli mu zadbać o formę? Pomysły na prezent dla Niego? Poniżej znajdziesz kilka inspiracji.

Jeśli znasz gust obdarowywanego chłopaka, sprawa wydaje się prosta. Jeśli lubi sport, karnet na siłownię, kurtka do biegania lub sprzęt będzie strzałem dziesiątkę. A może dba o wygląd i lubi eleganckie stylizacje? Bransoletka męska albo zegarek na skórzanym pasku będą klasyczną ozdobą. Preferuje casualowy szyk? Spodoba mu się bluza z oryginalnym napisem, a także słuchawki bezprzewodowe. Doradzamy, co wybrać.

Pomysły na prezent dla Niego. Może bransoletka męska?

Nie każdy mężczyzna nosi biżuterię, ale wielu panów decyduje się na minimalistyczne ozdoby do garnituru i formalnych zestawów. Zwykle jest to klasyczna bransoletka męska wykonana ze stali szlachetnej, srebra lub złota, która będzie współgrała z zegarkiem i pozostałymi elementami garderoby. Aktualnym trendem jest też czarna biżuteria, która trafi w gust przede wszystkim charakternych panów i miłośników rocka.

Niektórzy preferują designerskie bransolety, które pozwolą wyrazić siebie i podkreślić indywidualność – pasują do stylizacji casualowych lub smart casual. Popularne są także spinki do mankietu, zawieszki oraz breloki z motywem filmowym. Kobiety coraz częściej decydują się na takie ozdoby jako upominki dla mężczyzn.

Słuchawki bezprzewodowe

Dużą popularnością cieszą się także urządzenia elektroniczne. M.in. słuchawki bezprzewodowe, przenośny głośnik, nowy model smartfona, opaska sportowa, kamera do samochodu czy nawigacja GPS. Jeśli znasz styl życia osoby, dla której szukasz prezentu, nie powinnaś mieć problemu z wyborem najlepszego gadżetu.

Karnet na siłownię i dieta

Twój chłopak, brat czy kolega od dawna powtarza, że musi zadbać o swoją formę? Możesz mu to ułatwić, podarowując mu na przykład karnet do klubu fitness, kurtkę do biegania, rakietę do squasha albo dietę pudełkową. Na przykład na tydzień lub dwa, aby sprawdzić, czy będzie mu odpowiadała. Niektórzy potrzebują jedynie odrobiny motywacji, aby zacząć wyrabiać zdrowe nawyki.

Perfumy męskie

Bransoletka męska czy spinki do mankietu to pomysł na prezent dla stylowego mężczyzny. Strzałem w dziesiątkę będą dla niego także dobre perfumy. Warto jednak mniej więcej znać jego upodobania albo dowiedzieć się, jakich używa, aby zwiększyć swoje szanse, że trafisz w jego gust. Wody toaletowe czy perfumowane muszą być dopasowane do jego osobowości.

Voucher w studiu tatuażu

Pomysły na prezent dla Niego? Pomysły na prezent dla NiegoZaproszenie do studia tatuażu to kolejna oryginalna propozycja dla odważnych – można wykonać dowolny wzór na ciele. Może będzie to pierwszy projekt na jego ciele, a może następny? Jeśli wiesz, że Twój chłopak czy brat myśli o tym od dawna, wizyta w profesjonalnym studiu może być świetnym pomysłem. Coraz więcej firm ma w swojej ofercie voucher na określoną kwotę.