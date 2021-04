Pomysły na prezent dla żony – na co warto się zdecydować?

Sponsored Materiał zewnętrzny.

Niezależnie od okazji, wybór odpowiedniego prezentu dla żony nie będzie zadaniem łatwym. Z tego powodu, przygotowaliśmy poradnik pełen inspiracji. Idealnie sprawdzi się dla mężczyzn, którzy poszukują odpowiedniego pomysłu na prezent dla swojej małżonki. Pomysły na prezent dla żony? Podpowiadamy!

Biżuteria

Może wydawać się, że to pomysł oklepany, lecz warto nazwać go inaczej. To klasyka, która sprawdza się zawsze, o ile uda nam się trafić w gust naszej żony. Zachęcamy, aby w przypadku chęci zakupienia biżuterii, przyjrzeć się dokładnie, jaką posiada na chwilę obecną. Kluczowe jest to, czy jest ona złota, czy też srebrna, oraz to, czy jest bardziej masywna, czy bardziej delikatna. Zawsze, kupując biżuterię, musimy skupić się na tym, by podobała się ona osobie, której mamy ją wręczyć, nie nam.

Pisząc o biżuterii, mamy na myśli głównie kolczyki, wisiorki, łańcuszki czy bransoletki. Nie zachęcamy do wyboru pierścionków. Z jednej strony, najtrudniej jest trafić z ich rozmiarem. Z drugiej w kulturze polskiej wręczanie pierścionka kojarzy się jednoznacznie z zaręczynami. Biżuterię najłatwiej kupić w centrach handlowych, w takich salonach, jak Apart.

Pomysły na prezent dla żony? Może perfumy?

Perfumy to kolejny pomysł w klasycznym stylu. Zaletą jego jest jednak fakt, że to produkt idealny pasujący do prezentów. Każdy lubi posiadać więcej, niż jeden flakon perfum. Tutaj jednak wybór okaże się zapewne trudniejszy. Warto określić budżet, jakim dysponujemy, a następnie określić zapachy, których obecnie używa nasza żona. Albo możemy je powąchać, co nie będzie trudne, albo podpytać o ulubione. Ewentualnie można zapisać nazwy obecnie używanych, a następnie poprosić o pomoc kogoś w odpowiednim sklepie.

Na pewno dobrym rozwiązaniem okaże się odwiedzenie perfumerii Douglas. Obsługa pomoże nam dobrać odpowiedni zapach dla naszej małżonki na podstawie tego, jakich perfum używa obecnie. Ewentualnie tego, za jakimi zapachami przepada.

Torebka

To kolejny prezent, który zapewne okaże się trafiony, o ile tylko wybierzemy taką torebkę, która spodoba się naszej żonie. W tym wypadku warto sprawdzić, z jakich torebek korzysta najczęściej lub jakiej jej brakuje, czym się one charakteryzują, jakiej są marki. Dzięki temu łatwiej będzie poszukać czegoś odpowiedniego. Jeżeli nie mamy pomysłu, warto postawić na marki, z których żona korzysta obecnie. Podobnie z kolorami, jednak można zdecydować się na torebkę o innym wyglądzie, dzięki czemu będzie ona pasować do innych stylizacji.

Najłatwiejsze pomysły na prezent dla żony – karta podarunkowa

Jeżeli nie mamy pomysłu, a jednocześnie chcemy kupić prezent, często dobrym rozwiązaniem może okazać się karta podarunkowa. Jest to rozwiązanie uniwersalne, a finalnie żona zakupi to, co chce. Możemy zdecydować się albo na kartę podarunkową danej sieci sklepów, albo na kartę podarunkową konkretnego centrum handlowego. Wybierająca galerię blisko naszego miejsca zamieszkania, będzie to rozwiązanie znacznie bardziej praktyczne. Żona finalnie będzie miała do dyspozycji ofertę niemal każdego sklepu na jej ternie.

Karty podarunkowe idealnie nadają się zarówno na prezenty skromne, jak i naprawdę okazałe. W przypadku partnera niniejszej publikacji, Galerii Bronowice w Krakowie, karty podarunkowe tego centrum handlowego mogą być doładowane kwotami od 30 do aż 4 000 zł.

Dodatki do domu i dekoracje

To pomysł, który również należy do bardzo uniwersalnych. Dodatkowo, takim prezentem będzie mogła cieszyć się absolutnie cała rodzina. Warto jednak wybrać coś, co nie jest zbyt przyziemnego – zamiast nowych zasłon czy poduszek dekoracyjnych, warto wybrać np. Obraz czy inną dekorację ścienną. Chodzi głównie o to, by prezent w tym wypadku nie był do bólu praktyczny, lecz aby cieszył nasze oczy.

Wybór tego prezentu też jest zazwyczaj prosty. W małżeństwie często wspólnie wymieniamy się sugestiami, czego w domu lub w mieszkaniu brakuje. Dodatkowo, zdobycie bardzo konkretnych informacji na temat tego, co chciałaby zobaczyć lub dostać nasza druga połówka, również nie będzie zadaniem trudnym. Wystarczy wybrać się na zakupy lub spędzić wieczór na wspólnym oglądania aranżacji różnorodnych wnętrz. Jak podobają się Wam nasze pomysły na prezent dla żony? Dajcie znać w komentarzach!