Popularna firma wychodzi z rynku. Nie będzie już smartwatchy

Rynek inteligentnych zegarków jest dość rozbudowany, przez co każdy znajdzie urządzenie odpowiadającego jego zapotrzebowaniom. Niestety, jeśli byliście fanami smartwatchów marki Fossil, to mamy dla was złą wiadomość. Popularna firma wychodzi z tego rynku i nie zobaczymy już kolejnych modeli tego producenta.

Popularna firma rezygnuje z rynku smartwatchy

Smartwatche to w wielu przypadkach bardzo wygodne i przydatne urządzenia, które łączą się z naszym smartfonem i są jego przedłużeniem. W zależności od ich funkcji możemy sterować odtwarzaczami multimedialnymi, robić zdjęcia dzięki funkcji migawki czy odpowiadać na wiadomości i z nich dzwonić. Modele z kartą eSIM mogą działać niezależnie od smartfona.

Rynek smartwatchy jest naprawdę rozbudowany, dlatego też z wyborem odpowiedniego urządzenia nikt nie powinien mieć żadnych problemów. Nie każdy producent zegarków widzi na tym rynku swoje miejsce. Firma Fossil zdecydowała, że przestaje produkować inteligentne zegarki, co nie powinno nikogo dziwić.

Znana marka wychodzi z rynku. Nie będzie już smartwatchy. Fot. Unsplash

Fossil był jednym z największych producentów urządzeń z WearOS

Fossil to producent zegarków, który znany jest na całym świecie. Tak jak większość tego typu firm, swego czasu postanowi wejść na rynek smartwatchy i spróbować tam swoich sił. Urządzenia te były popularne, a marka była jednym z największych producentów zegarków z WearOS.

Nieoficjalną odpowiedź poznaliśmy już wcześniej, ponieważ ostatnim smartwatchem, jaki wyszedł spod marki, był Gen 6, który zadebiutował w 2021 roku. O ile pojawiały się przecieki sugerujące premierę jego następcy, to ta nigdy nie nastąpiła. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie – firma rezygnuje z produkcji zegarków pracujących na systemie WearOS.

Firma skupi się na produkcji klasycznych zegarków, biżuterii oraz wyrobów skórzanych. Fot. Unsplash Fossil Gen 6 z 2021 roku jest ostatnim smartwatchem marki, która zdecydowała się na wyjście z tego rynku.

W oficjalnym oświadczeniu przekazanym portalowi The Verge wiceprezes wykonawczy i dyrektor operacyjny marki Fossil, Jeff Boyer, oznajmił, że firma skupi się na tym, co daje jej spełnienie i zapewnia możliwość rozwoju – projektowania, produkcji i dystrybuowania klasycznych zegarków, biżuterii i wyrobów ze skóry sprzedawanych pod znakiem ich licencjonowanych marek.

Źródło: The Verge