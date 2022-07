Małymi krokami zbliża się Rolex 24 at Daytona – 24 godzinny wyścig zbliżony do Le Mans. Niemiecki producent prezentuje swoją gotowość poprzez najnowsze, czerpiące wiele doświadczeń z 911 RSR i 911 GT3 Cup, Porsche 911 GT3 R.

Nowe Porsche 911 GT3 R bazuje na 911 obecnej generacji (model 992), jednak poddane zostało znacznym modyfikacjom. Ma silnik o pojemności 4,2 litra (bez turbo) o mocy do 565 koni mechanicznych. Silnik ten został zamontowany z tyłu podobnie jak w tradycyjnym 911, ale został pochylony do przodu o 5,5 stopnia, pozostawiając miejsce na nowy dyfuzor nacisku.

Porsche 911 GT3 R ujawnione. Konkurencja może się bać!

Dzięki ponownemu rozmieszczeniu kolejnych elementów, całe podłoże zostało wygładzone i zoptymalizowane, co zapewnia jeszcze większą wydajność bez oporu powietrza. To, w połączeniu z nowym tylnym spoilerem z łabędzią szyją i dłuższym rozstawem osi, powinno wydłużyć żywotność tylnych opon, co ma kluczowe znaczenie dla wyścigów długodystansowych. Nowe Porsche GT3 R ze względu na ograniczenia dotyczące równowagi mocy poszczególnych serii, koncentruje się na jeździe.

Porsche 911 GT3 R ujawnione. Konkurencja może się bać! Porsche 911 GT3 R ujawnione. Konkurencja może się bać! Porsche 911 GT3 R ujawnione. Konkurencja może się bać! Porsche 911 GT3 R ujawnione. Konkurencja może się bać!

Również w zmienionym układzie jezdnym piorytet kładziony jest na łatwość prowadzenia, z pięciokrotnie regulowanymi amortyzatorami KW i nowymi hamulcami firmy AP. Fotel kierowcy został przesunięty na środek samochodu, co poprawia rozkład masy, bezpieczeństwo i ergonomię. Jest on teraz przykręcony do podwozia, kierownica i pedały są regulowane w celu dostosowania do różnych kierowców, a 10,3-calowy wyświetlacz 911 GT3 Cup utrzymuje kierowcę na bieżąco.

Data debiutu Porsche 911 GT3 R i jego cena

Najnowszy model Porsche zadebiutuje w 24-godzinnym wyścigu Daytona 2023 i będzie kontynuował wyścigi IMSA WeatherTech SportsCar Championship. W 2024 roku Długodystansowe Mistrzostwa Świata FIA będą w pełni zgodne z modelem GT3, dzięki czemu za kolejne dwa lata będzie można znaleźć je w Le Mans. Cena prezentowanego samochodu wyścigowego wynosi 567 210$ (na dzień publikowania wpisu nieco ponad 2,6 mln złotych).

Porsche 911 GT3 R ma niemałe oczekiwania do spełnienia, bowiem jego poprzednik – 911 RSR zwyciężył w kategorii GTE Pro w zeszłym miesiącu.

Sprawdź również inne treści z kategorii motoryzacja