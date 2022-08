Niemiecka marka stworzyła specjalną wersję popularnej 911-tki, która nawiązuje do filmu Auta. Porsche 911 Sally Special został wylicytowany na aukcji organizowanej przez RM Sothebys. Nie zgadniecie, za ile został sprzedany.

Porsche 911 Sally Special wylicytowane. Cena to jakiś kosmos

Być może auto wygląda niepozornie, ale jest to naprawdę mocny „zawodnik”. Sally Special został zbudowany na 911 Carrera GTS, który generuje aż 480 KM! Z kolei największym nawiązaniem do filmu jest oczywiście lakier, specjalnie przygotowany na tą okazję o nazwie Sally Blue Metallic. Podobne są również felgi, aczkolwiek zmieniono rozmiar – w tym przypadku mowa o 21-calowych obręczach aluminiowych. Wygląda obłędnie i tak naprawdę Carrera bardzo mocno przypomina filmowy odpowiednik, pomimo tego, że bazował on nie na najnowszej serii, a na tej z 2002 roku. Wnętrze również wygląda świetnie, aczkolwiek szkoda, że zastosowano manual, a nie skrzynię automatyczną. Co kto lubi.

Finalnie, nabywca sportowego Porsche musi wypłacić za ten egzemplarz 3,6 miliona dolarów. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale najważniejsze jest to, że pieniądze z licytacji organizowanej przez RM Sothebys trafią w bardzo dobre ręce. Mowa o dwóch fundacjach: Girls Inc., a także UNHCR. To oznacza, że nowy właściciel Carrery pomógł młodym kobietom w USA oraz agencji, która działa na rzecz uchodźców.