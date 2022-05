Porsche i Audi wkroczą do świata F1! Prezes grupy VW potwierdza!

Porsche i Audi to dwie duże marki należące do grupy Volkswagena. Od lat związane są one ze sportami motorowymi, jednak ich obecność w Formule 1 była znikoma. Przynajmniej jeśli chodzi o reprezentację drużyn. To wkrótce się zmieni, ponieważ prezes grupy VW potwierdził, że obie marki są bliskie podpisania umów z Formułą 1.

Porsche i Audi wejdą do świata Formuły 1

Formuła 1 to królowa motosportu, w której wykorzystuje się najbardziej rozwinięte technologie, by osiągać limity prędkości. W sporcie tym na przestrzeni lat mieliśmy kilku reprezentantów marek samochodowych. Obecnie w F1 ściga się reprezentacja Mercedesa, Alfy Romeo i Astona Martina. Kilkanaście lat temu Robert Kubica pokonywał rywali w bolidzie o oznaczeniu BMW, a na torze w tym samym czasie jeździł także team Toyoty.

Mogłoby się wydawać, że Volkswagen, bądź marka należąca do grupy VW na przestrzeni lat pojawiła się w padoku F1. Tak się jednak nie stało. Co prawda Volkswagen swego czasu współpracował z Red Bullem, jednak niemiecki koncern nigdy nie miał swojej drużyny w Formule 1. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni i świecie F1 zadebiutuje Porsche oraz Audi.

Prezes grupy VW potwierdza. Marki zaczną ściganie już w 2026 roku!

Hebert Diess, prezes gruby VW podczas spotkania z mieszkańcami Wolfsburga odpowiedział na kilka pytań. Te najciekawsze dotyczyły Formuły 1. Okazuje się, że Porsche oraz Audi są bardzo bliskie podpisania umów z Formułą 1. W przypadku tej pierwszej marki rozmowy są już na zaawansowanym poziomie, z kolei w przypadku firmy z czterema kołami w logo jest to dopiero początek ustaleń. Podkreślił jednak, że obie marki działają w tej sprawie osobno i mają one pozwolenie od grupy VW.

Fot. F1

Oczywiście żadne szczegóły na ten temat nie zostały ujawnione. Sugeruje się, że Porsche ma w przyszłości współpracować z Red Bull Racing, natomiast Audi miałoby zostać partnerem McLaren Group. O takim scenariuszu pisaliśmy już jakiś czas temu, jednak wtedy informacje te zostały zdementowane przez przedstawicieli marki. Teraz jednak potwierdzenie popłynęło z ust samego prezesa grupy VW. Obie marki uważają, że wejście do świata F1 odbije się na podniesieniu ich wartości, zwłaszcza na rynkach w USA i w Chinach.

Sugeruje się, że obie marki wejdą do ścigania już w 2026 roku. Jest to bardzo ważne dla grupy VW, ponieważ wtedy bolidy mają być napędzane paliwami syntetycznymi, a grupa mocno stawia na neutralność w emisjach CO2. Ma to być idealna okazja do wykorzystania okna technologicznego i rywalizacji z Mercedesem również na tym polu. Obie wspomniane marki mają już pracować nad silnikiem, który będzie mógł być wykorzystywany w bolidach Formuł 1.

Źródło: SkySports/Fot. F1