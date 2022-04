Co tu dużo mówić, VW Caddy pokonał milion kilometrów przez 15 lat. Był użytkowany przez jednego kierowcę i być może to jest kluczem do sukcesu.

Zakładając, że rok ma 365 dni, przez 15 lat mamy 5475 dni, nie licząc lat przestępnych. Łatwo więc wywnioskować, że każdego dnia samochód przejechać 180 kilometrów. Oczywiście, nie do końca tak było, gdyż to nie taksówka i człowiek musi przecież w końcu odpocząć. Tym bardziej, że jeździł nim zawsze jeden kierowca. Tak czy inaczej, Caddy z 2007 roku dziennie pokonywał trasy wynoszące nawet 700 kilometrów. Najciekawsze jest to, że nie wymagał praktycznie żadnych napraw. Wymieniano klocki, olej, opony i robiono przeglądy okresowe. To wszystko.

Na zdjęciach widać pojawiającą się korozję. Czy faktycznie auto nie wymagało żadnych napraw? Być może, skoro kierowca dbał o swoje narzędzie pracy.

Sprawdziłem różne portale ogłoszeniowe – te polskie, jak i zagraniczne aby przeanalizować, czy faktycznie VW Caddy potrafi przejechać taki zasięg. Najwyższy jaki znalazłem wynosił 705 tysięcy kilometrów. A wynik ten należy do Caddy z 2005 roku, który jest sprzedawany za 3000 Euro w Niemczech. Jednak to 1.9 TDI potrafi wykręcić wyniki, ale domyślam się, że przy 705 tysiącach, ten silnik dopiero się dociera. Wróćmy jednak do bohatera tego artykułu.

VW Caddy, który pokonał milion kilometrów przez 15 lat należy do hurtowni farmaceutycznej z Gdańska. Jego kierowca, Marek Szydłowski nie ukrywa, że przywiązał się do samochodu. Chyba nikogo to nie dziwi. Co ciekawe, teraz, zarówno Caddy jak i Pan Marek odchodzą na emeryturę. Właścicielka firmy chwali dostawczaka za jego funkcjonalność i przestrzeń ładunkową. Z racji tego, że auto przejechało naprawdę sporą odległość bez większych napraw, został zamówiony i odebrany nowy model. Ciekawe, czy tak jak Caddy z 2007 roku będzie spisywał się wzorowo, pokonując każdego dnia duże dystanse.

