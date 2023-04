Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum. Tu świat jest lepszy!

Daniel Laskowski

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum - podsumowanie Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum - podsumowanie 5 5 0 1

Wierzcie mi lub nie, ale mając taką Panamerę na co dzień, macie zdecydowanie lepszy humor. Jeśli ktoś będzie próbował podnieść Wam ciśnienie stwierdzam, że nie ma na to opcji. Ten luksusowy samochód sportowy daje tak dużo radości, frajdy ale i relaksu, że nic, ale to zupełnie nic nie zepsuje Wam udanego dnia. Panamera 4 E-Hybrid Platinum to auto uniwersalne. Możesz poszaleć na torze przez cały dzień, a wieczorem z uruchomionymi masażami wrócisz spokojnie do domu, zużywając przy tym niewielką ilość paliwa. Kto Ci da coś takiego, no kto? Konkurencja do Panamery nie ma podjazdu i koniec, kropka.

