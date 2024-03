Porsche Taycan Turbo GT oraz Taycan Turbo GT z pakietem Weissach to dwa nowe modele, które poszerzyły gamę tego modelu. Fabrycznie produkowany samochód elektryczny niemieckiej marki w wersji Weissach pobił rekord, który wydaje się nieosiągalny dla innych. Co za moc, co za czas!

Niedościgniony Porsche Taycan Turbo GT

Porsche Taycan to elektryczna sportowa limuzyna niemieckiej marki, która właśnie poszerzyła się o dwa, niewiarygodnie mocne i szybkie warianty – Taycan Turbo GT oraz Taycan Turbo GT z pakietem Weissach. Oba modele są w stanie wygenerować 1110 KM mocy szczytowej, a dzięki zaawansowanym rozwiązanim z zakresu aerodynamik i lekkiej konstrukcji pojazdy te sprawiają, że doznań z dynamicznej jazdy nie da się do niczego porównać!

A potiwerdzają to liczby! 23 lutego 2024 roku Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach stał się najszybszym seryjnie produkowanym autem elektrycznym na torze Weathertech Raceway Laguna Seca w słonecznej Kalifornii. Za kierownicą usiadł Lars Kern, kierowca rozwojowy Porsche, i ustanowił rekord najszybszego okrążenia wykonanego w aucie elektrycznym, jakie udało się osiągnąć na tym torze – 1:27,87 min!

To jednak nie jedyne tak ogromne osiągnięcie tego modelu! Ta sama wersja Porsche Taycan Turbo GT kilka miesięcy temu ustanowiła rekord toru Nürburgring dla swojej klasy. Kern okrążył północną pętle w czasie 7:07,55 min, co poprawiło wynik modelu Taycan Turbo S w pakiecie Performance aż o 26 sekund! Taki czas oznacza, że Taycan Turbo GT jest najszybszym czterodrzwiowym samochodem z dowolnym napędem na niemieckim torze!

Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy

Elektryczny potwór z nieosiągalnymi wynikami

Tak dobre wyniki zarówno na torze Nürburgring, jak i Weathertech Raceway Laguna Seca możliwe były dzięki najnowszym rozwiązaniom, takim jak m.in. tryb Attack, który po uruchomieniu daje przez 10 sekund do 120 kW dodatkowej mocy! System ten zoptymalizowany jest pod kątem jazdy na torze i działa na podobnej zasadzie, co system w bolidach 99X Electric używanych przez Porsche w Mistrzostwach Świata Formuły E ABB FIA – doładowanie, które objawia się za pomocą animowanych pierścieni na prędkościomierzu opiera się na funkcji Push-to-pass, która dostępna jest w innych modelach Porsche Taycan.

Porównując tryb Attack w Porshce Taycan Turbo GT do funkcji Push-to-pass w pozostałych wariantach tego modelu, oferuje on o 50 kW wyższą moc i obsługiwany jest nie tylko za pomocą dedykowanego przełącznika trybu jazdy na kierownicy, ale także za pomocą manetki, co sprawia, że korzystanie z niego na torze, jest wygodniejsze.

Wersja Weissach pobiła rekordy toru Nürburgring i Laguna Seca dla swojej klasy. Fot. mat. prasowe Wersja Weissach pobiła rekordy toru Nürburgring i Laguna Seca dla swojej klasy. Fot. mat. prasowe

Nowe rozwiązanie, większa moc, dynamiczniejsza jazda

Porsche nie tak dawno postanowiło zmodernizować auta z linii Taycan, wprowadzając znaczący wzrost mocy systemowej dla poszczególnych wariantów. W szczególności, unowocześniony układ napędowy z nowym silnikiem na tylnej osi pozwala na jeszcze lepsze osiągi. Flagowe warianty – Taycan Turbo GT i Taycan Turbo GT z pakietem Weissach to wyższy poziom. Mocniejszy falownik impulsowy, generujący 580 kW, z funkcją Launch Control umożliwiającą krótkotrwałe zwiększenie mocy do imponujących 815 kW, to kluczowe cechy tych sportowych modeli.

Taycan Turbo GT imponuje nie tylko potężnymi liczbami na papierze, ale także błyskawicznym przyspieszeniem. Model ten potrzebuje jedynie 2,3 sekundy, by osiągnąć prędkość 100 km/h od zera, a w wersji z pakietem Weissach zaledwie 2,2 sekundy. Zestawiając to z czasem Turbo S, różnica wynosi od 0,1 do 0,2 sekundy. Kolejne wrażenie robi przyspieszenie od 0 do 200 km/h, które zajmuje zaledwie 6,6 dla Turbo GT lub 6,4 sekundy dla wariantu z pakietem Weissach – to o 1,3 sekundy lepiej niż Turbo S!

Nowe modele Taycana w wersji sportowej są mocniejsze i szybsze od wersji Turbo S. Fot. mat. prasowe Nowe modele Taycana w wersji sportowej są mocniejsze i szybsze od wersji Turbo S. Fot. mat. prasowe Nowe modele Taycana w wersji sportowej są mocniejsze i szybsze od wersji Turbo S. Fot. mat. prasowe

W tych najnowszych wariantach Taycan zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak kluczowy falownik impulsowy o maksymalnym prądzie 900 amperów. Dzięki zastosowaniu węglika krzemu jako materiału półprzewodnikowego, falownik ten nie tylko dostarcza wyższą moc i moment obrotowy w porównaniu do poprzedniego modelu Turbo S, ale także cechuje się niższymi stratami przełączania i umożliwia pracę przy wyższych częstotliwościach przełączania. Dodatkowo, udoskonalone przełożenie i zwiększona wytrzymałość skrzyni biegów pozwalają podnieść maksymalny moment obrotowy do imponujących 1340 Nm. Dla entuzjastów zasięgu, warto dodać, że warianty Taycan Turbo GT oferują zasięg sięgający 555 km według pomiarów WLTP.

Najważniejsze cechy nowych modeli Porsche Taycan Turbo GT

Lekka konstrukcja i podwozie: Porsche skorzystało z inteligentnych rozwiązań w zakresie lekkiej konstrukcji, co pozwoliło na zmniejszenie masy wariantów Taycan Turbo GT nawet o 75 kg w porównaniu z modelem Turbo S. Elementy z włókna węglowego, takie jak wykończenia paneli słupków B, górne elementy obudowy lusterek zewnętrznych i wstawki w osłonach progach, przyczyniły się do redukcji wagi. Fotele kubełkowe z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, lekkie elementy w sekcji bagażnika oraz brak funkcji elektrycznego domykania tylnej pokrywy dodatkowo zmniejszyły masę.

Zawieszenie i wydajność hamulców: Taycan Turbo GT wyposażono standardowo w pakiet Dynamic, obejmujący zawieszenie Porsche Active Ride ze specyficznym dla GT zestrojeniem. Opony letnie o wysokich osiągach zamontowano na 21-calowych lekkich kutych obręczach z ramionami frezowanymi specjalną metodą 3D, co zapewnia skuteczne wentylowanie hamulców. Standardowo zastosowano lekkie hamulce ceramiczne, układ oparty jest na Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), zoptymalizowany pod kątem masy.

Aerodynamika i wygląd zewnętrzny: Przedni spojler z aerodynamicznymi łopatkami oraz adaptacyjny spojler z listwą Gurneya z tyłu wykonany z włókna węglowego dominują widok z przodu i z tyłu. Standardowa specyfikacja obejmuje reflektory LED Matrix, które w Porsche Taycan Turbo GT opcjonalnie i bez dopłaty można zastąpić lampami LED Matrix HD. Obramowania bocznych szyb i logo “Turbo GT” lakierowane na kolor czarny o wysokim połysku dodają sportowego charakteru. Model z pakietem Weissach otrzymał nieruchome skrzydło tylne wykonane z włókna węglowego z widocznym splotem, które zapewnia siłę docisku na poziomie 220 kg. Dostępne sześć kolorów nadwozia, w tym nowe lakiery: Pale Blue Metallic i Purple Sky Metallic, zarezerwowane wyłącznie dla Taycan Turbo GT przez pierwszy rok.

Wnętrze: Standardowo Taycan Turbo GT wyposażono w sportowe elementy i kierownicę z materiału Race-Tex i lekkie fotele kubełkowe z wykończeniem z włókna węglowego o widocznym splocie. Przednie adaptacyjne fotele sportowe Plus z 18-kierunkową regulacją elektryczną i pakietem pamięci dostępne są w opcji. Dodatkowe opcje personalizacji wnętrza w kolorach Volt Blue lub GT Silver dla obu wariantów.

Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach: Ostrzejszy charakter, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,2 sekundy, prędkość maksymalna 305 km/h. Dodatkowe rozwiązania poprawiające aerodynamikę obejmują deflektory powietrza w podwoziu i nowy przedni dyfuzor. Dodatkowe elementy aerodynamiczne, nieruchome skrzydło z włókna węglowego, pakiet wykończenia wnętrza GT z elementami w Race-Tex i oznaczeniem Weissach. Zrezygnowano z tylnych siedzeń, analogowego stopera, dywaników, materiałów izolacyjnych, a także zastosowano specjalne szyby i nagłośnienie Sound Package Plus.



Ceny Porsche Taycan Turbo GT i Taycan Turbo GT z pakietem Weissach zaczynają się od 1 110 000 PLN.

Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy Porsche Taycan Turbo GT – 1100 KM i niesamowity wynik. Obłęd! Fot. mat. prasowy

