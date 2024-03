Miejski elektryk CUPRA Born z benefitem wynoszącym 44 tys zł

Jeśli chciałbyś kupić samochód elektryczny do miasta, możesz rozważyć model CUPRA Born. Co ciekawe, niebawem to auto pojawi się w naszej redakcji. Chociaż, nie do końca ta konkretna wersja, gdyż hiszpańska marka wprowadza do oferty specjalną wersję wyposażenia Advantage Edition. Duży plus za benefit dla klienta, który może wynosić aż 43 914 zł.

Samochód elektryczny do miasta CUPRA Born.

Czym wyróżnia się CUPRA Born Advantage Edition? Przede wszystkim mamy metalizowany lakier, alarm, kamerę cofania, tempomat ACC, system bezkluczykowego dostępu do auta oraz nawigację wyposażoną w system rozpoznawania znaków drogowych. Cena? Cóż, jak na samochody elektryczne przystało, niska nie jest. Auto z akumulatorem o pojemności 58 kWh wyceniono na 183 900 zł, natomiast 77 kWh 201 200 zł. Przypominam, że CUPRA Bron to bliźniak testowanego przez nas VW ID.3. Segment C za 200 tysięcy złotych. Aż mi się gorąco zrobiło.

CUPRA Born, miejski elektryk w nowej wersji – Advantage Edition

Jak już wcześniej wspominałem, mamy do dyspozycji dwa warianty. Pierwszy czyli e-Boost Advantage Edition 58 kWh ma moc 231 KM i według WLTP zasięg do 421 km. Szczerze? Celowałbym w okolice 350 km przy dobrych warunkach. Właśnie taki akumulator będzie posiadał model, który trafi do naszej redakcji. Auto ma kosztować 183 900 zł za sprawą “bonusu” dla Klienta, który wynosi 29 570 zł. Z resztą, sami zobaczcie konfigurator CUPRA.

Kolejna opcja to e-Boost Advantage Edition 77 kWh. W tym przypadku moc wzrasta do 231 KM, a według WLTP zasięg ma wynosić 551 km. Jeśli zdecydujemy się na ten wariant, zyskujemy dodatkowo system kamer 360, monitor martwego pola Side Assistance z Exit Assistance i Exit Waring. Pojawia się również lepsze audio – BeatsAudio. Oczywiście, rośnie również cena, która wynosić będzie 201 200 zł z benefitem na poziomie 43 914 zł. Wspomnę tylko, że model z baterią 77 kWh otrzyma również opisywane wyposażenie z opcji 58 kWh.

Cennik CUPRA Born – wersje bazowe

O ile tak mogę napisać, jeśli chcielibyście kupić CUPRĘ Born e-Boost 58 kWh musicie wydać 181 800 zł. Decydując się na większą pojemność baterii – 77 kWh musicie wydać 199 000 zł. Szczerze? Chyba wolałbym tą drugą opcję akumulatora ale oczywiście, ostateczny wybór należy do klientów.