Mamy bardzo ważną wiadomość dla posiadaczy układów chłodzenia popularnej marki Arctic. Firma znalazła potencjalny problem z uszczelkami w zestawach Liquid Freezer II AIO, który może skutecznie uszkodzić pozostałe komponenty komputera!

Chłodzenie Liquid Freezer II AIO ma poważny problem z uszczelką

Arctic jest jednym z najpopularniejszych producentów układów chłodzenia AIO na całym świecie. Firma poinformowała, że istnieje potencjalny problem z zestawami Liquid Freezer II AIO, które zostały wyprodukowane między majem 2021 roku a marcem 2022 roku.

Według informacji producenta problemem jest uszczelka, która może doprowadzić do zmniejszenia wydajności chłodzenia Arctic Liquid Freezer II AIO i potencjalnej utraty płynu chłodzącego w pętli, co może prowadzić do poważniejszych usterek innych komponentów komputera! Firma rozpoczęła akcję serwisową wadliwego sprzętu.

Arctic chce uniknąć problemów i rozpoczyna akcję serwisową

Co jest powodem problemów Liquid Freezer II AIO? Według Arctic reakcja chemiczna, która zachodzi między uszczelką a miedzianą podstawą, sprawia, że do układu mogą przedostać się osady siarki i osady z miedzianej płytki. Producent twierdzi, że uszczelka nie została wystarczająco zwulkanizowana. To może powodować zmniejszenie wydajności chłodzenia i utratę cieczy.

Masz to chłodzenie Arctic? Szybko wymontuj je z komputera!

Arctic chce zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, dlatego też zdecydowała się na uruchomienie akcji serwisowej. Producent twierdzi, że uszczelka może uszkodzić się w ciągu sześcioletniego okresu gwarancyjnego, więc użytkownik ma wystarczająco dużo czasu na reakcję. Niemniej jednak najlepiej załatwić to jak najszybciej za pomocą zestawu naprawczego. Wszystko można zrobić w kilka minut, a w zestawie znajdziemy wszystkie potrzebne elementy do naprawy chłodzenia – nową płytkę chłodzącą, uszczelkę, pastę termiczną MX-5 oraz nowe śruby i ciecz chłodzącą.

Jeśli nie chcecie się tym zajmować, wadliwą serię chłodzenia możecie wysłać do producenta, który wymieni za was wszystkie elementy.

Źródło: Arctic.de