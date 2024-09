Pierwsza publiczna wersja systemów operacyjnych nigdy nie jest idealna i poważny błąd w iOS 18 to tylko potwierdza. Apple pracuje nad rozwiązaniem problemu, który sprawia, że korzystanie z aplikacji Wiadomości jest praktycznie niemożliwe.

Poważny błąd w iOS 18. Dotyczy aplikacji Wiadomości

Apple 16 września oficjalnie wypuściło na rynek nową wersję swojego oprogramowania. Dostały je nie tylko smartfony, ale także zegarki, tablety, komputery Mac czy dokładka Apple TV. Wszystkie urządzenia mają dość irytujący błąd, który powiązany jest ze smartwatchami amerykańskiego giganta.

Poważny błąd w iOS 18. Klikniesz i nie użyjesz Wiadomości

Okazuje się, że jeśli ktoś lub my sami zdecydujemy się na udostępnienie tarczy zegarka do Apple Watch, odpowiadając na nią w wątku wiadomości, aplikacja Wiadomości ulega ciągłej awarii. Tyczy się to zarówno wysyłającego, jak i odbiorcy, którzy korzystają z najnowszej wersji oprogramowania Apple na swoim urządzeniu.

Otworzenie aplikacji Wiadomości za każdym razem będzie skutkowało wysypaniem się aplikacji.

Udostępnianie tarczy Apple Watch powoduje poważny błąd w iOS 18, iPadOS 18 i MacOS Sequoia.

Jak uniknąć tego problemu lub jak sobie z nim poradzić?

Aby skutecznie uniknąć problemu z aplikacją Wiadomości na naszym smartfonie, tablecie lub komputerze Mac, najprostszym sposobem jest unikanie udostępniania tarcz zegarków, do momentu, aż Apple oficjalnie oznajmi, że problem został naprawiony. Jeśli już taka wiadomość została wysłana, to nie odpowiadajcie na nią w wątku.

Udostępnianie tarczy Apple Watch powoduje poważny błąd w iOS 18, iPadOS 18 i MacOS Sequoia.

Jest też jeden sposób, jednak wiąże się on z utratą wiadomości i wszystkich plików, które współdzieliliśmy z osobą, do której wysłana została tarcza zegarka Apple Watch, bądź która nam ją wysłała – usunięcie całej konwersacji. Krok ten jest jednak bardzo trudny, zważając na to, że aplikacja ciągle się wysypuje. Jeśli już ją usuniesz, nie przywracaj jej, ponieważ problem powróci.

