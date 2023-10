Były selekcjoner reprezentacji Polski rozstał się z Abha Club. Powód zwolnienia Michniewicza z roli trenera arabskiego klubu wydaje się kuriozalny. Jak podał ekspert, wcale nie rozeszło się o słabe wyniki drużyny w ostatnim czasie. Poszło o coś zupełnie innego.

Powód zwolnienia Michniewicza nie jest tak oczywisty!

Kiedy Czesław Michniewicz obejmował Abha Club, ekscytacja kibiców tamtejszej drużyny była dość spora. Nie codziennie do klubu przychodzi trener, który dotarł do 1/8 Mistrzostw Świata. Oczekiwania były spore, jednak patrząc na to, że poprzedni sezon skończył na 12. miejscu w lidze, nikt nie myślał o tym, że polski trener zaprowadzi drużynę na sam szczyt. Celem była ugruntowana pozycja w środku tabeli, ponieważ klub przez lata bronił się jedynie przed strefą spadkową.

Sezon nie rozpoczął się zbyt dobrze, ponieważ drużyna, której przewodził Michniewicz obecnie plasuje się na 16. miejscu w lidze saudyjskiej. W ośmiu spotkaniach Abha Club zaliczyła jedynie dwa zwycięstwa i sześć porażek strzelając przy tym 5 bramek i tracąc ich aż 14. Dlatego też zdecydowano się na zakończenie współpracy z polskim szkoleniowcem. Powód zwolnienia Michniewicza może być jednak inny niż słabe wyniki drużyny.

Czesław Michniewicz w Abha Club trenował Grzegorza Krychowiaka.

“Kibic, nie trener”. Nazwano go cheerleaderem

Oczywiście słabe wyniki odegrały tutaj sporą rolę, ponieważ drużyna spadała do strefy spadkowej, a gra podopiecznych Micheniwicza nie napawała optymizmem. Jak zauważył ekspert zajmujący się azjatycką piłką, Adam Błoński, twórca serwisu “Azja Gola”, drużyna nie miała tożsamości i wyglądała zarówno źle z przodu, jak i z tyłu. Uri Levy, ekspert z Izraela od piłki bliskowschodniej na łamach serwisu Sport.pl podał też jeszcze jeden powód zwolnienia Michniewicza, który mógł być po prostu pretekstem do zakończenia współpracy przez Abha Club.

Według Levy’ego to, co pomogło podjąć działaczom decyzję o zwolnieniu Michniewicza, był jego wizerunek wśród kibiców. Chodziło przede wszystkim o zdjęcie, które umieścił on na swoich mediach społecznościowych, kiedy zrobił sobie selfie m.in. ze Stevenem Gerardem, trenerem Ettifaq FC. Wytknięto mu, że nie zachował się profesjonalnie, a bardziej jak kibic, aniżeli trener. Gdy zaczęło się robić źle, a drużyna przegrywała, kibice Abha Club mieli nazywać byłego selekcjonera reprezentacji Polski “cheerleaderem”.

Taki obraz szkoleniowca nie odpowiadał zespołowi, dlatego też zdecydowano się na rozwiązanie kontraktu.

Źródło: Sport.pl/ Instagram @czeslaw_michniewicz