Święta to magiczny czas, w którym dzieje się naprawdę dużo, a najważniejsze jest sprawianie radości najbliższym. Popularna sieć marketów przygotowała loterię, dzięki której wywołasz uśmiech na twarzach ukochanych! Jeśli nie pójdziesz do Lidla, to możesz pożałować, ponieważ w akcji “Lidloteria prezentowa”, można wygrać naprawdę świetne prezenty!

“Lidloteria prezentowa” startuje! Biegnij do Lidla!

Co powiesz na akcję, w której codziennie, od godziny 6:00 do 21:59 możesz wygrać drogocenne prezenty? Tak właśnie działa “Lidloteria prezentowa”, która działa już na całego! Lidl przygotował naprawdę cenne upominki dla osób, które w okresie od 13 listopada do 23 grudnia zrobią zakupy za minimum 99 złotych! Nie ma więc na co czekać, ponieważ wygrana może nam przejść obok nosa!

Pożałujesz, jeśli nie pójdziesz do Lidla! Trwa wielka akcja! Fot. Sklep Lidl. źródło własne.

Przeczytaj także: Co na obiad? Zrób kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami!

PlayStation 5, robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, lokówko-suszarki Dyson Airwrapo, projektory Samsung The Freestyle, smartfon Apple iPhone 14, albo nagroda główna 3×20 000 złotych! Między innymi takie nagrody przygotowała sieć marketów Lidl w swojej “Lidloterii prezentowej”. Codziennie można wygrać aż 16 nagród, a wspomniana nagroda pieniężna zostanie rozlosowana w finale, który odbędzie się 9 stycznia 2024 roku!

Jeśli nie pójdziesz do Lidla, nie będziesz miał szansy na wygraną!

Kto nie gra, ten nie wygrywa! Jeśli nie pójdziesz do Lida, z pewnością nie będziesz miał szansy na wygraną jednej z szesnastu nagród, które można wylosować codziennie, a z pewnością nie weźmiesz udziału w finale akcji, w którym można wygrać nagrodę pieniężną o łącznej wartości aż 60 tysięcy złotych!

Pożałujesz, jeśli nie pójdziesz do Lidla! Trwa wielka akcja!

Jak wziąć udział w “Lidloterii prezentowej”? Nie ma nic prostszego! Wystarczy zrobić zakupy za m.in. 99 złotych ((w akcję nie zaliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt i karty prezentowe) i zachować oryginalny dowód zakupy. Paragon następnie należy zarejestrować na tej stronie i włączyć się do gry o codzienne nagrody. Akcja potrwa do 23 grudnia 2023 roku.

Źródło: opr. wł./info. prasowe