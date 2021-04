Poznajcie Redmi K40 Gaming Edition, smartfon dla graczy!

Gamingowe smartfony to popularne modele, których na rynku jest co raz więcej. Redmi K40 Gaming Edition to najnowsza propozycja chińskiego producenta, która skierowana jest do graczy. Smartfon posiada wszystko, czego spodziewalibyśmy się po gamingowym smartfonie.

Redmi K40 Gaming Edition to kompletny smartfon gamingowy

Redmi postanowiło spróbować swoich sił w segmencie smartfonów przeznaczonych dla graczy i pokazało model Redmi K40 Gaming Edition. Nazwa nie jest jeszcze do końca pewna, ponieważ różne źródła podają, że telefon będzie nosił nazwę Gaming Enhanced Edition.

Z tyłu smartfona znajdziemy potrójny aparat, który otoczony jest modułami oświetlającymi. Ciekawym akcentem jest lampa błyskowa w kształcie błyskawicy. 64-megapikselowy aparat główny Quad-Bayer będzie wspierany przez ultraszeroki obiektyw o rozdzielczości 8 Mpix oraz 2 Mpix kamerę makro.

Jak przystało na smartfona gamingowego, Redmi K40 Gaming Edition wyposażone zostanie w pojemną baterię 5000 mAh, która będzie wspierać technologię szybkiego ładowania przewodowego. Ładowarka znajdująca się w zestawie ma moc 67 W i telefon do pełna naładuje się w niespełna 47 minut!

Podzespoły gwarantują potężną moc

Smartfon Redmi K40 Gaming Edition pracuje na wydajnym, 6 nm procesorze MediaTek Dimensity 1200. Smartfon będzie dostępny w pięciu konfiguracjach – 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB, 12/128 GB i 12/256 GB. Sekcja chłodzenia smartfona została wykonana z połączenia grafenu, grafitu i komory parowej.

O wysoką jakość rozgrywki zadba również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67-cala. Rozdzielczość wyświetlania obrazu w K40 Gaming Edition to 2400 x 1080 pikseli. Smartfon zaoferuje 10-bitowe przetwarzanie kolorów, obsługę formatu HDR10+ i pełne pokrycie DCI-P3. Smartfon zaoferuje częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz, a częstotliwość próbkowania dotyku w tym modelu będzie wynosić aż 480 Hz! Reakcja na dotyk oraz płynność obrazu w K40 Gaming Edition będzie po prostu niesamowita.

JBL zajęło się przygotowaniem nagłośnienia stereo. Zestaw ten obsługuje technologię Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

W K40 Gaming Edition znajdziemy głośniki stereo od JBL.

Smartfon dostępny w specjalnej edycji

Redmi K40 Gaming Edition 6/128 GB został wyceniono na 1999 CNY (ok. 1165 PLN), Mocniejsze wersje kosztują odpowiednio 2199 CNY (ok. 1280 PLN), 2399 CNY (ok. 2399 PLN). Najmocniejszy wariant 12/256 GB będzie kosztował 2699 CNY (ok. 1575 PLN). Premierę samrtfona zaplanowano na 30 kwietnia. Model będzie dostępny również w edycji Bruce Lee z żółtym panelem tylny, akcesoriami w tym samym kolorze i w najmocniejszym wariancie.

Edycja Bruce Lee będzie dostępna w najmocniejszym wariancie 12/256 GB.

Źródło: GSMArena