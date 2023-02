Praca hybrydowa, a w wielu przypadkach całkowicie zdalna to nie tylko trend, ale wręcz norma i coś, do czego przyzwyczaili się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Podczas poszukiwania pracy, coraz częściej jednym z czynników, które skłaniają nas, by podjąć zatrudnienie w danej firmie jest to, czy otrzymamy możliwość wykonywania swoich obowiązków z domu, czy nie. To jeden z tych przywilejów, które mogą dać nam szansę na poprawę wydajności, samopoczucia, a przede wszystkim zyskać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Nie zawsze ten balans oznacza jasne oddzielenie pracy od codziennego życia, a dobre i mądre połączenie.

By jednak doszło do takiego połączenia musimy pamiętać, by odpowiednio przygotować nasze domowe stanowisko. Dla jednych będzie to oznaczać wybór odpowiedniego pomieszczenia i rozplanowanie go, by np. nie przeszkadzać innym domownikom, i tak by oni nam nie przeszkadzali. Dla drugich przepiękne widoki za oknem i otoczenie, które pozwoli nam w dowolnej chwili przestać o pracy myśleć. Jest jeszcze trzecia, najważniejsza strona.

Dobór odpowiednich narzędzi, które nie tylko zapewnią nam spokój i komfortową pracę, ale sprawią, że będziemy mogli skupić się na swoich codziennych zadaniach, bez obawy o to, że np. komputer „zamuli” i nie wczytamy prezentacji, myszka zatnie się w najmniej spodziewanym momencie, a słuchawki zaczną przerywać, doprowadzając nas do szewskiej pasji.

Praca hybrydowa i całkowicie zdalna może być komfortowa

Praca hybrydowa? Zacznijmy od laptopa

W zależności od tego, jakim budżetem dysponujemy możemy postawić np. na samego laptopa lub dołączenie do niego odpowiedniego monitora. Tutaj też kwestia, na jakim ekranie najlepiej się nam pracuje i jakie zadania wykonujemy. Do większości wystarczą 13 lub 14-calowe laptopy, a jedną z ciekawszych propozycji może okazać się HP EliteBook 840 G9 (lub np. HP Elite x360 1040 G9 jeśli wolimy laptopy z ekranem obracanym o 360stopni).

Laptop w zależności od konfiguracji może być wyposażony w procesory Intel Core i5 lub i7 12. generacji, 16GB pamięci RAM DDR5 (z szybkim taktowaniem), ale też dyski SSD PCIe VMe o pojemności 512GB. Jeśli mówimy o pracy zdalnej, ważne jest też, by laptop umożliwił nam pracę w każdych warunkach, a EliteBook 840 G9 wyposażony jest w matową 14-calową matrycę IPS WUXGA o rozdzielczości 1920 x 1200 oraz bardzo dobrej jasności. Do tego dochodzi jeszcze Windows 11 Pro i wiele zabezpieczeń oferowanych przez HP, jak cały pakiet Wolf Security czy HP SureView, by inni nie mogli podejrzeć tego, co robimy aktualnie na laptopie.

Często podróżujesz? Pomyśl o wygodnym i bezpiecznym plecaku

Jeśli podczas hybrydowej pracy często się przemieszczacie warto pomyśleć o torbie lub plecku, do którego szybki schowacie laptopa i inne akcesoria, a do tego zapewni ochronę Waszych urządzeń. W tym przypadku idealnym uzupełnieniem może okazać się plecak na laptopa HP Renew Business o przekątnej 17,3 cala, zaprojektowany z myślą o ochronie i uporządkowaniu akcesoriów. We wspomnianym plecaku wykorzystano przyjazne dla środowiska materiały, które są trwałe, łatwe do czyszczenia i zaprojektowane z myślą o wygodzie. Liczne kieszenie wsuwane i zamykane na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne miejsce dla komputerów, peryferiów i przewodów, a wygodna przelotka kablowa sprawia, że telefon, powerbank lub słuchawki mogą być zawsze podłączone. Do tego dochodzą kieszenie RFID, chroniące karty kredytowe i dane przed skanerami.

Myszka czy touchpad? Oto jest pytanie

Jednym do pracy wystarcza gładzik, drudzy nie wyobrażają sobie operowania po systemie przy pomocy myszki. Nie ma co ukrywać, nawet najlepszy touchpad nie zapewni nam takiej kontroli jak dobrze zaprojektowany i wygodny gryzoń. HP Creator 935 to kompaktowa, bezprzewodowa mysz umożliwiająca wygodną pracę na dowolnej powierzchni, nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Co jeszcze ma do zaoferowania? Aż 7 przycisków, dzięki czemu użytkownik zyskuje szybki i wygodny dostęp do dodatkowych funkcji. Połączenie z 3 urządzeniami, za pomocą USB Nano lub z użyciem interfejsu Bluetooth. Czułość na poziomie 1600 DPI, zapewniająca odpowiednią precyzję, ale też szybkość działania. I najważniejsze, Wysokiej klasy sensor optyczny track-on-glass,który umożliwia pracę nawet na szklanych powierzchniach!

Jak cię słyszą, tak Cię… widzą

Dla wielu pracowników domowego biura sporym wyzwaniem jest prowadzenie rozmów, zwłaszcza gdy w domu przebywają najmłodsi i inni współlokatorzy. Dzięki dobrym słuchawkom można lepiej skupić się na rozmowie oraz wygłuszyć hałas i dźwięki dochodzące z mieszkania. HP USB G2 Stereo Headset to świetne rozwiązanie, zapewniające komfort i wygodę, poprzez m.in. elastyczny mikrofon blokujący hałas z tła, aby zapewnić skupienie podczas rozmowy, wbudowane sterowanie głośnością i wyciszaniem dźwięków otoczenia oraz trwałe nauszniki z wegańskiej skóry wykonane z myślą o komforcie noszenia przez cały dzień.

Praca w domu? Bez stacji dokującej nie podłączysz wszystkiego

Jeśli zależy nam, by w domowym biurze zwiększyć możliwości łączności laptopa, zachowując przy tym porządek na biurku warto pomyśleć o stacji dokującej HP USB-C G5 Essential Dock. Korzystając z pojedynczego przewodu USB-C, można podłączyć najpotrzebniejsze akcesoria i nawet trzy monitory, zapewniając tym samym stabilne połączenie Ethernet i korzystanie z wielu innych funkcji, a przy tym bezproblemowo ładując laptopa.

Praca hybrydowa to norma, musimy się do tego przyzwyczaić i wyposażyć w odpowiedni sprzęt!

