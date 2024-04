Acer wprowadza do swojej oferty dwa laptopy dla graczy. Mowa o modelach Predator Helios Neo 14 i Nitro 16. Patrząc na to, co oferują trzeba przyznać, że konkurencja nie może spać spokojnie. To wydajnościowe potwory, które wcale nie są drogie!

Przede wszystkim, producent zadbał o to, aby komputery te były wyposażone w topowe podzespoły zapewniające zarówno komfortowe granie w ulubione gry, jak i pracę związaną na przykład z produkcją wideo. Dlatego też Predator Helios Neo 14 został wyposażony w Intel Core Ultra, natomiast Nitro 16 w odświeżone procesory Intel Core 14-generacji. Rzecz jasna, na tym nie koniec ciekawych rozwiązań, jakie oferują oba laptopy dla graczy. Z resztą, odsyłam również do naszego testu Predator Helios 18, który udowadnia, że nie ma sobie równych.

Predator Helios Neo 14 i Nitro 16. Nowe laptopy dla graczy!

Predator Helios Neo 14 – kompaktowy, a zarazem wydajny laptop dla graczy

Jak sama nazwa mówi, model ten został wyposażony w 14-calową matrycę, co sprawia, że będzie on idealnym produktem dla osób często podróżujących. Przyznacie sami, że łatwiej jest zabrać ze sobą laptopa z mniejszym ekranem niż kolosa mającego 16 czy nawet 18-cali, prawda? To, że wyświetlacz jest mniejszy nie oznacza absolutnie, że użytkownik na tym traci. Absolutnie! Nadal mamy do dyspozycji rozdzielczość na poziomie WQXGA (3072 x 1920 pikseli) oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz!

Predator Helios Neo 14 i Nitro 16. Nowe laptopy dla graczy!

Matrycę tą docenią osoby związane z produkcją foto i wideo (tak mi się wydaje), ponieważ Acer chwali się 100-procentowym pokryciem palety barw sRGB. Dochodzi również kompatybilność z NVIDIA G-SYNC i topowa grafika NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Sugeruję poczytać również o procesorze, bowiem jest to prawdziwy “wydajnościowy siłacz” – Intel Core Ultra 9. Oprócz tego mamy czytnik kart MicroSD, USB Typu C z portem Thunderbolt 4 oraz zaawansowany system chłodzenia, który składa się między innymi z dwóch wentylatorów oraz technologii Vortex Flow.

Acer Nitro 16 – gdy potrzebujesz topowych podzespołów… w dobrej cenie

Kolejny model z nowości marki Acer to laptop, który sprosta każdej, nawet najbardziej wymagającej aplikacji oraz grze. To za sprawą zastosowania procesora Intel Core i7 14700 HX oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Oprócz tego Acer Nitro 16, jak sama nazwa mówi, został wyposażony w 16-calową matrycę oferującą rozdzielczość WQXGA, a więc 2560 x 1600 pikseli. Częstotliwość odświeżania? W tym przypadku mówimy o 165 Hz, co docenią gracze. Mamy również 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB.

Producent zastosował w tym modelu wydajne chłodzenie z podwójnymi wentylatorami. To sprawia, że chipset graficzny, jak i procesor nie będą się przegrzewać, co przecież wpływa na pracę urządzenia. Dodatkowo mamy topową kartę Wi-Fi, dwa porty USB typu C z Thunderbolt 4 oraz czytnik kart MicroSD. Zastanawiacie się zapewne ile to wszystko kosztuje. Szczerze mówiąc, te ceny nie są przesadzone. Z resztą, sami zobaczcie.

Nowe laptopy dla graczy marki Acer!

Ceny nowych laptopów gamingowych Acer

Oba modele będą dostępne od czerwca 2024. Oczywiście, będziecie je mogli kupić przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego Acer. Czas na cennik. Predator Helios Neo 14 (PHN14-51), a więc ten kompaktowy laptop do gier został wyceniony na 8599 zł. Z kolei Acer Nitro 16 (AN16-73) będzie kosztował 6899 zł. Oczywiście, są to ceny “od”, bowiem mogą się różnić w zależności od tego, jaką otrzymają pamięć RAM czy nośnik na nasze dane.