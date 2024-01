Predator Helios 18 od Acer. Gamingowy niszczyciel. Pogromca!

Lubisz grać w gry? Pewnie, że lubisz. Wypadałoby mieć odpowiedni sprzęt, na którym zagrasz w każdy tytuł na pełnych detalach. Predator Helios 18 to laptop gamingowy, który nie uznaje kompromisów. To najwyższa półka w świecie notebooków do gier. Zresztą, wystarczy, że zobaczysz jego specyfikację techniczną i wyniki testów praktycznych, a dowiesz się, że to, o czym piszę to nie “słowa rzucane na wiatr”.

Test Acer Predator Helios 18. Topowy laptop dla graczy.

Jedni lubią konsole, inni PC-ty. Jest też grupa zwolenników notebooków gamingowych. Szczerze? Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Plusem laptopa do gier jest jego mobilność, której nie zaoferuje ani konsola, ani komputer stacjonarny. Po prostu zabierasz notebooka ze sobą i możesz grać gdziekolwiek zechcesz. W pociągu, autobusie, u znajomego- wszędzie tam, gdzie znajdziesz gniazdko 240V, bo wszyscy dobrze wiemy, że na baterii długo byś nie pograł.

Miałem okazję przetestować jeden z takich notebooków. I to nie byle jaki, bo jeden z topowych modeli – Predator Helios 18. Już sama nazwa jest groźna, a jeśli sprawdzisz specyfikację techniczną, zapewne – tak jak mi – zrobi Ci się gorąco na samą myśl, że możesz na tym sprzęcie uruchomić dosłownie wszystko na pełnych ustawieniach graficznych.

Dane techniczne Predator Helios 18 PH18-71

Procesor: Intel Core i9-13900HX

Pamięć RAM: 32 GB (2 x 16 GB) DDR5

Dysk: SSD 2 TB

Ekran: LCD 18-cali, 2560 x 1600 pikseli, 16:10

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6

Łączność: Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.1, gigabitowy LAN

Złącza: HDMI, USB typu A – 3 sztuki, USB typu C – 2 sztuki

Akumulator 90 Wh, moc zasilacza 330 W

Wymiary: 29,15 x 405 x 311.6 mm

Waga: 3,4 kg

Rzecz jasna, to tylko część informacji na temat tego modelu. Szczegóły znajdziesz odwiedzając stronę Acer Polska.

Wygląd Predator Helios 18

Ale potwór! Tak jednym zdaniem można podsumować wygląd tego komputera przenośnego. To za sprawą ogromnej, 18-calowej matrycy. Laptop jest ciężki, ale to nic wyjątkowego. Waży lekko ponad trzy kilogramy, a to nie jest bardzo dużo. Tak naprawdę wszystkie notebooki gamingowe swoje ważą i przyzwyczailiśmy się do tego. Podoba mi się to, że producent zastosował wąskie ramki wokół ekranu. Ciekawie wygląda również oświetlenie RGB – także to, umieszczone na tylnej części obudowy. Ogólnie pod względem wizualnym laptop Predator Helios 18 jest naprawdę atrakcyjny.

Porty wejścia i wyjścia

Producent zdecydował się wykorzystać trzy krawędzie boczne, by ulokować tam porty wejścia i wyjścia. Na prawej części znajdziemy dwa porty USB typu A oraz złącze blokady – Kensington Lock. Są tam także diody informujące nas o stanie pracy laptopa. Z lewej strony umieszczono port USB typu A, microSD, audio oraz LAN. Tylna część została zarezerwowana na dwa porty USB typu C, HDMI oraz gniazdo zasilania.

Jeśli mogę delikatnie pomarudzić, zdecydowałbym się na nieco inne rozmieszczenie. Mam na myśli ulokowanie portów USB typu A na tylnej części, gdyż bardzo często akcesoria gamingowe korzystają z tego portu, a jak dobrze wiemy, nikt nie chciałby, aby np. podczas rozgrywki przeszkadzał wystający wtyk myszki lub słuchawek. Z drugiej strony porty do podłączenia zewnętrznych ekranów czy port zasialania z tyłu są wygodnym rozwiązaniem, gdyż zazwyczaj te kable są “najgrubsze”. Dodatkowo warto zaznaczyć, że myszki czy słuchawki coraz częściej oferują połączenie bezprzewodowe.

Klawiatura i touchpad

Oczywiście, jak na topowy sprzęt przystało, dostaliśmy podświetlaną klawiaturę. Rzecz jasna, istnieje możliwość dowolnej zmiany kolorów i trybów – dla każdego klawisza osobno! Pomaga w tym specjalne oprogramowanie – Predator Sense. Skok klawiszy jest odpowiedni, korzystanie z niej bardzo wygodne. Wręcz komfortowe! Napisałem specjalnie kilka tekstów z wykorzystaniem tej klawiatury i nie mam żadnych uwag. Nie dość, że zyskujemy klawiaturę z wydzieloną częścią numeryczną. Do tego odstępy pomiędzy klawiszami są na tyle duże, że komfort używania jej jest wysoki.

Podobnie wypada touchpad. Jest przeogromny i wygodny podczas codziennego wykorzystywania. Zazwyczaj korzystamy przecież z myszki, jednak jeśli już musimy wykorzystać gładzik, ten zamontowany w Predator Helios 18 jest naprawdę wygodny. Obsługuje rzecz jasna gesty, dzięki czemu na przykład przewijanie stron jest bardzo łatwe. Jego czułość jest odpowiednia – tu również nie mam uwag.

Ekran

Przyznam szczerze, musiałem się przyzwyczaić do tak dużego ekranu. Dlaczego? To proste – na co dzień korzystam z 13,3-calowej matrycy w notebooku biurowym. A tu dostajemy takiego kolosa, który za sprawą rozdzielczości WQXGA, czyli 2560 x 1600 pikseli wyświetli dosłownie “wszystko”. Nie ma problemu, aby podzielić pulpit na dwa i na przykład wyświetlać dwie różne strony internetowe, bez jakichkolwiek ukrytych elementów. Gry? Wręcz poezja. Szczególnie, że “dostajemy” G-SYNC oraz odświeżanie 240 Hz.

Jeśli chodzi o kąty widzenia, tu raczej nikt nie będzie narzekał. Niezależnie czy patrzymy pod kątem czy od frontu – jasność wypada bardzo dobrze. Tak naprawdę nie ma opcji by przyczepić się do czegokolwiek w kwestii tej matrycy. Czas reakcji jest świetny, częstotliwość również, do tego dochodzi bardzo wysoka rozdzielczość. Zagracie komfortowo w strzelankę, symulator, strategię, a także przyjemnie obejrzycie film i serial.

Test Predator Helios 18. Jak laptop gamingowy sprawdza się w praktyce?

Wygląd to jedno, ale przecież najważniejsza w przypadku komputerów do gier jest wydajność, która przekłada się na komfort grania. Szczerze? W przypadku Predator Helios 18 nie macie się czym martwić. Jest jedna z topowych kart graficznych, bardzo wydajny procesor, szybki dysk oraz aż 32 GB pamięci RAM. OK, te testy to formalność, ale jednak trzeba sprawdzić jak wypada ten laptop w testach praktycznych. Przygotowałem wyniki z benchmarków oraz przeanalizowałem ilość klatek na sekundę generowaną w popularnych grach.

Wyniki w benchmarkach

Cinebench 2024 – GPU 15140 pkt

CrossMark – 1810 pkt (wynik ogólny)

3D Mark Time Spy Score – 16650 pkt

Wyniki w grach (maksymalne detale, maksymalna rozdzielczość)

Call of Duty – 80 FPS

Counter Strike – 250 FPS

Hogwart’s Legacy – 70 FPS

Dying Light 2 – 110 FPS

Cyberpunk 2077 – 85 FPS

Wiedźmin 3 – 75 FPS

FORZA HORIZON 5 – 180 FPS

League of Legends – 350 FPS

Temperatura podczas grania

Procesor: 80 – 85 stopni Celsjusza

Karta graficzna 70 – 80 stopni Celsjusza

Czas pracy na baterii

3,5 godziny (praca: przeglądarka, Wi-Fi)

Predator Sense

Warto wspomnieć przy okazji o dedykowanym oprogramowaniu. Możemy dzięki niemu zmienić opcje wizualne – mam na myśli dostosowanie kolorów i styli podświetlenia diodami LED. Wspominałem już o tym wcześniej. Oprogramowanie to ma jednak jeszcze inną, równie ważną funkcję. Mam na myśli monitorowanie ważnych parametrów notebooka oraz dostosowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Chcemy, by chłodzenie pracowało ciszej? Nie ma sprawy. Zależy nam na jak najwyższej wydajności? Żaden problem. Wszystko to zmieniamy za pomocą wspomnianego oprogramowania Predator Sense.

Predator Helios 18. Co o nim myślę?

Testowany przeze mnie notebook to “waga ciężka”, jeśli chodzi o laptopy do gier. Jest “piekielnie” wydajny, bardzo efektowny pod kątem wizualnym i, co ciekawe, bardzo komfortowy podczas pracy, bo przecież notebooki gamingowe kupujemy nie tylko, by grać na nich w gry ale również pracować, prawda? Pozostaje kwestia ceny. Cóż, za tak topowe parametry, a przecież nie można określić inaczej Intel Core i9, RTX 4080, 32 GB DDR5 czy 2 TB SSD, trzeba sporo zapłacić. Na szczęście, ta kwota przekłada się na najwyższą z możliwych wydajność. A ile kosztuje Acer Predator Helios 18? Około 17 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że wszystko zależy od konfiguracji, bowiem cena startuje od koło 11 tysięcy złotych.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca notebooka do gier Acer Predator Helios 18.