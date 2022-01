Premiera God of War na PC! Czy to koniec ery Play Station?

Czy to świat zwariował czy właśnie jedna z ekskluzywnych “perełek” Play Station zmierza na komputery osobiste? W piątek pojawi się God of War na PC!

Premiera God Of War na PC – Koniec wyłączności konsol czy “cwany” chwyt marketingowy.

Wciąż niektórzy niedowierzają w to co ma nastąpić w ten weekend. God of War to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów na japońską konsolę Sony. Strategia jaką obrała firma Santa Monica Studio jest o tyle zaskakująca, że to kolejna gra, która opuszcza szeregi „zawartości ekskluzywnej” Play Station.

God of War początkowo zadebiutowała na konsolach Play Station 4 w 2018 roku. Dojrzale opowiadana fabuła przypadła do gustu graczom na całym świecie. Pomimo zmiany modelu rozgrywki względem poprzednich części, gra wciąż cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród oddanych fanów serii jak i nowych graczy. Sukces potwierdził tytuł gry roku otrzymany w 2018.

Producenci po wielkim sukcesie stwierdzili, że pora na podbój nowych rynków. Taka strategia pozwoli na wygenerowanie sporych zysków. Tytuł trafi do graczy, którzy przez brak dostępu do konsoli Sony nie mogli cieszyć się wspaniałymi przygodami Kratosa.

Konsolowcy czekają na kontynuację

W 2022 ma również również odbyć się premiera kontynuacji God Of War z 2018. W tym roku na rynek gier video zmierza kontynuacja przygód Kratosa w mitologii nordyckiej. God Of War: Ragnarok jeszcze nie ma dokładnej daty premiery, jednak twórcy zapewniają, że gra pojawi się przed końcem 2022 roku. Słowem klucz jest tu podtytuł „Ragnarok”, wskazujący, że w sequelu możemy być świadkami mitologicznego końca świata.

To co elektryzuje fanów na całym świecie to fakt, że w najnowszym tytule doczekamy się starcia pomiędzy Kratosem a Thorem. Thor pojawił się w scenie po napisach God of War (2018). To zwiastuje walkę między dwoma herosami, a znając rozmach twórców, będzie to istnie kinowa potyczka.

W tym przypadku God of War na PC może w znacznym stopniu wpłynąć na sprzedaż jego sequela. Zagracie w wersje pecetową?

Zobaczcie również gameplay z God of War na PC