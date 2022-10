Premiera motorola razr 2022. Smartfon o nieograniczonych możliwościach!

Oficjalnie nastąpiła premiera motorola razr 2022. Smartfon, tak jak klasyczny model z klapką o tej nazwie, prezentuje minimalistyczny design oraz nieograniczone możliwości, wydajność oraz komfort obsługi.

Premiera motorola razr 2022 – smartfon zaprezentowany oficjalnie

Premiera motorola razr 2022 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie smartfonów w tym roku. Smartfon ma być wyznacznikiem na rynku składanych smartfonów. Producent stale chce wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania, a model razr 2022 jest tego idealnym przykładem. Urządzenie charakteryzuje się minimalistycznym designem, który po prostu cieszy oko oraz łatwością obsługi.

Kompaktowa i kieszonkowa konstrukcja, matowe wykończenie i nowoczesne rozwiązania – to właśnie te cechy niesie za sobą premiera motorola razr 2022. Smartfon ten został wyposażony w dwa ekrany – wyświetlacz Quick View o przekątnej 2,7-cala służący do przeglądania powiadomień, wysyłania i czytania wiadomości, robienia zdjęć, dokonywania płatności. Wszystko to bez otwierania klapki telefonu!

Głównym wyświetlaczem jest ekran FHD+ P-OLED, którego przekątna wynosi 6,7-cala, a częstotliwość odświeżania obrazu to 144 Hz. Wykorzystana matryca P-OLED niesamowicie oddaje każdą z barw – od najciemniejszej, po najjaśniejszą. Wszystkie kolory są żywe i niezwykle bogate. Smartfon posiada także HDR10+ i 100 proc. pokrycie gamy barw kinowych, dlatego też urządzenie świetnie sprawdza się jako kieszonkowe centrum rozrywki.

Najlepsze aparaty, jakie zamontowano w składanych smartfonach

Motorola razr 2022 została wyposażona w świetne aparaty. Producent zapewnia, że są to najbardziej zaawansowane jednostki, jakie kiedykolwiek zostały umieszczone w składanym smartfonie. Aparat główny ma rozdzielczość 50 MP i duże ultrapiksele 2 μm. Te wyróżniają się aż 4-krotnie większą czułością przy słabym oświetleniu i dają możliwość robienia ostrzejszych zdjęć w żywszych barwach. Funkcja Instant All-Pixel Focus, która wykorzystuje 32 razy więcej pikseli do wyostrzenia ujęcia, pozwala na robienie zdjęć niezależnie od warunków oświetlenia szybciej i precyzyjniej. Główna jednostka posiada także optyczną stabilizację obrazu.

Drugim obiektywem, jaki znajdziemy w najnowszym składanym smartfonie motoroli, jest 13-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Jest on w stanie pomieścić do 4 razy więcej obrazu w kadrze, natomiast obiektyw Macro Vision z powodzeniem rejestruje nawet najmniejsze obiekty. Umożliwia 3,5x większe przybliżenie niż standardowy obiektyw. Kamera do selfie posiada 32 Mpix, a dzięki wyświetlacza Quick View do zrobienia seflie możemy wykorzystać każdy, dowolny obiektyw. A jest w czym wybierać! Filmy można nagrywać ze standardem HDR10+.

Wszechstronność to drugie imię tego smartfona

Premiera motorola razr 2022 niesie za sobą wiele innowacji i poprawek względem poprzedniego modelu. Producent wykorzystał tutaj zawias Flex, który pozwala na ustawianie smartfona pod różnymi kątami. To pozwala na pracę i rozrywkę bez wykorzystywania rąk! Smartfon oferuje pracę na podzielony ekranie z różnymi otwartymi jednocześnie aplikacjami.

Premiera motorola razr 2022 w końcu nadeszła, a to oznacza, że na rynku pojawił się szybki i wydajny składany smartfon. Urządzenie zostało wyposażone w najszybszy i najwydajniejszy procesor w historii Qualcomm- Snapdragon 8+ Gen 1. Nie tylko zapewnia on obłędną szybkość, ale także wpływa on na żywotność baterii i oferuje wsparcie dla technologii 5G. Jeśli już jesteśmy przy baterii, to można ją ładować z mocą 30 W, którą zapewnia ładowarka TurboPower.

Smartfon oferuje przestrzenny dźwięk Dolby Atmos. Technologia ta zapewnia wysoką jakość dźwięku przez dwa głośniki stereo lub słuchawki. Nad rozmowami i nagrywaniem głosu czuwają trzy mikrofony. Wszechstronność motoroli razr 2022 potwierdzają funkcje platformy Ready For. Dla przykładu telefon może być wykorzystywany jako mysz bezprzewodowa lub panel dotykowy podczas wyświetlania gier mobilnych na dużym ekranie. Można ją również wykorzystać jako kamerę internetową po złożeniu do trybu statywu.

Premiera motorola razr 2022 – dostępność

Motorola razr 2022 będzie dostępna od 28 października br. Model 8/256 w kolorze Satin Black (czarny) wyceniono na 5999 złotych. W ramach oferty flash sale model od 28 do 30 października będzie można kupić w cenie promocyjnej wynoszącej 5499 złotych (500 PLN taniej).

Źródło: Motorola