Premiery gier w październiku 2023. Będzie w co grać! [LISTA]

Przeproście już teraz swój portfel, bo ten miesiąc będzie pokaźny, jeśli chodzi o premiery gier. Mowa tutaj o hitowych propozycjach, które wzbudzają ekscytację graczy na całym świecie. Oto premiery gier w październiku, których po prostu nie możesz przegapić. Na liście nowy Assassin’s Creed: Mirage, Marvel’s Spider-Man 2 czy gra polskiego studia, która podbiła serca milionów graczy na całym świecie!

Premiery gier w październiku – hitowe propozycje

Październik będzie naprawdę mocny, jeśli chodzi o listę nowych gier, które zadebiutują w tym miesiącu. Niezależnie od tego, czy gracie na konsoli od Microsoftu czy Sony, siedzicie przed komputerem PC lub trzymacie w ręku handheld Nintendo. Premiery gier w październiku prezentują się po prostu bardzo mocno. W co więc zagramy?

Przeczytaj także: Recenzja EA Sports FC 24 – odgrzewany kotlet czy nowa era?

Assassin’s Creed: Mirage (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5 – 5 października)

Premiery gier w październiku – Assassin’s Creed: Mirage zadebiutuje 5 października.

Po ostatnich niezbyt dobrych premierach z serii Assassin’s Creed Ubisoft postanowił wrócić do tego, co przyniosło tej legendarnej już serii chwałę – prostolinijność historii, której tak brakowało. Już podczas zapowiedzi cały internet skakał z ekscytacji – Mirage nie dostanie ogromnego świata, zawiłej historii czy rozbudowanych dialogów. Każdy fan serii stwierdzi, że to ruch w dobrą stronę. Nowa gra o przygodach Asasynów będzie rozgrywać się Bagdadzie, a my wcielimy się w postać Basima. Gra zaprezentuje stare podejście do serii, czego tak w ostatnich latach brakowało. Więcej to nie zawsze znaczy lepiej. Czy Assassin’s Creed Mirage spełni pokładane w nim oczekiwania? O tym przekonamy się 5 października!

Forza Motorsport (PC & Xbox Series X/S, premiera 10 października)

Premiery gier w październiku – Forza Motorsport będzie miała swoją premierę 10 października.

Szybkie samochody i możliwość rywalizacji – czego więcej może oczekiwać miłośnik motoryzacji? Forza Motorsport to gra, która cieszy się niezwykłą popularnością i skupia się na wyścigach po torach na całym świecie. Microsoft zapowiedział wiele usprawnień względem poprzedniego tytułu – nowa mechanika jazdy, system pogodowy i wiele więcej. Najważniejsze jest jednak to, że będziemy mogli grać z pełnym ray-tracingiem przy 60 klatkach na sekundę. Gra zadebiutuje 10 października.

Lords of the Fallen (PC, Xbox Series X/S & PS5, premiera 13 października)

Premiery gier w październiku – Lords of the Fallen wejdzie na rynek 13 października.

Miliony graczy na świecie kocha gry typu Souls i wydaje się, że Lords of the Fallen podzieli ich los. Gra oparta jest na silniku Unreal Engine 5, co sprawia, że prezentuje się po prostu fantastycznie. Jej mroczna otoczka wprowadza w poważny nastrój, czyli tak jak gry wyprodukowane przez studio FromSoftware. Twórcy Lords of the Fallen, czyli CI Games i Deck13 Interactive, zastosowali tutaj ciekawą mechanikę dwóch-światów, która ma odróżnić tytuł od innych gier spod tego gatunku. Premiera zapowiedziana została na 13 października.

Marvel’s Spider-Man 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, premiera 17 października)

Premiery gier w październiku. Marvel’s Spider-Man 2 będzie miał swoją premierę 17 października.

Pierwszy Marvel’s Spider-Man odniósł ogromny sukces, a jego następca, czyli Marvel’s Spider-Man: Miles Morales również okazał się bardzo dobrym tytułem, dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że na kolejny tytuł czekamy z niecierpliwością. W Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się nie kto inny, jak Venom, ale też inni złoczyńcy, z którymi będzie musiał się zmierzyć zarówno Peter Parker, jak i Miles Morales. Spokojnie, jak potwierdzili twórcy gry, będziemy mogli grać obojgiem superbohaterów, a jeden Człowiek Pająk będzie mógł pomagać drugiemu, więc nie pozostaniemy sami na polu walki. Premiera już 17 października!

Cities: Skylines II (PC, 24 października; konsole w 2024 roku)

Premiery gier w październiku 2023. Będzie w co grać! [LISTA]

Na rynku gier rynku city builderów został tak naprawdę jeden gracz, czyli właśnie City: Skylines. Druga część będzie mocno rozwinięta względem poprzednika. Oprócz dużej aktualizacji technologii, Cities: Skylines II obiecuje nowe podejście do postępu, bardziej złożone usługi miejskie, pełny system pogodowy i wiele więcej. Będzie to idealna gra na spędzenie leniwego weekendu przed komputerem. Premiera już 24 października.

Ghostrunner 2 (PC, Xbox Series X/S & PS5, premiera 26 października)

Premiery gier w październiku – Polski Ghostrunner 2 zadebiutuje 26 października.

Oczywiście wśród premier gier na październik nie mogło zabraknąć propozycji od polskiego studia One More Level. Pierwsza odsłona Ghostrunnera przyjęła się bardzo dobrze, więc oczekiwania wobec drugiej części tytułu są zdecydowanie wyższe. Producent ma nadzieje w dalszym ciągu budować swoją markę na grze łączącej elementy parkour’u z hack’n’slashem. Czy dodanie nowych mechanik, możliwość niszczenia otoczenia i epicko prezentującego się motocykla sprawi, że gra przebije swojego poprzednika? O tym przekonamy się 26 października.

UFC 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5 & Switch, premiera 27 października)

Premiery gier w październiku – na oktagon wejdziemy 27 października.

Jak co roku, EA wychodzi z pozycją dla miłośników mieszanych sztuk walki i federacji UFC. Piąta już odsłona realistycznej bijatyki od Electronic Arts wykorzystuje usprawniony Frostbite Engine do bardziej szczegółowej grafiki, portretu zawodników i jeszcze większej brutalności. Efektem tego wszystkiego jest oznaczenie M, więc przygotujcie się na krwawe widoki w oktagonie. Premiera nastąpi 27 października.

Alan Wake 2 (PC, Xbox Series X/S & PS5, premiera 27 października)

Premiery gier w październiku – Alan Wake 2 trafi na komputery PC i konsole Sony 27 października.

Alan Wake 2, pierwsza gra typu horror od Remedy Entertainment, oferuje podzieloną narrację – połowa będzie poświęcona tytułowemu bohaterowi podczas jego podróży po dziwacznej wersji Nowego Jorku, a druga podąży za agentką FBI Sagą Anderson, która próbuje odkryć tajemnice mrocznego i dziwacznego miasteczka w stylu Twin Peaks. Wygląda na to, że producent rzuca w swoją najnowszą produkcję absolutnie wszystko, co ma. Może to być nowy punkt odniesienia zarówno dla nich, jak i dla gatunku gier typu horror.