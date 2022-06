Czasu masz niewiele, bowiem święto obchodzimy w czwartek, 23 czerwca. Jaki kupić prezent na dzień ojca? Oto kilka propozycji w różnych przedziałach cenowych.

Raczej nie ma co się rozpisywać, bo potrzebne są konkrety. Tym bardziej, że pozostało niewiele czasu. Przedstawiam pomysły na prezent na dzień ojca, które miejmy nadzieję, będą się podobać. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że każdy dysponuje innym budżetem, dlatego liczyłem się z tym i są to prezenty na dzień ojca w różnych przedziałach cenowych. Dodałem też linki do porównywarki cenowej, abyście mogli znaleźć prezentowane produkty w dobrych cenach.

Prezent na dzień ojca. Oto kilka propozycji w różnych cenach.

Prezent na dzień ojca – maszynka do golenia firmy Bulldog Original (około 50 zł)

Zaczynamy, być może, nietypowo. Wydaje mi się jednak, że jeśli chodzi o prezenty na dzień ojca, ten będzie przede wszystkim praktyczny, a dodatkowo nie obciąży Waszego budżetu. Sam używam maszynki Bulldog Original, dlatego śmiało mogę ją polecić, gdyż jest to produkt dobrze wykonany. Do produkcji rączki wykorzystano naturalny bambus. Z kolei gładką twarz zapewni pasek nawilżający i pięć ostrzy ze stali nierdzewnej. Oczywiście, rączka jest wodoodporna, dlatego nie musicie się martwić o to, że np. za jakiś czas ulegnie uszkodzeniu – nie, nic takiego się nie stanie. Mam ją już chyba dwa lata i nadal wszystko jest OK. Wymieniam tylko ostrza i na tym koniec.

Maszynkę Bulldog Original można kupić za niecałe 40 zł. Oto link do porównywarki Ceneo .

Wideorejestrator do auta

Jeśli twój ojciec jeździ na co dzień samochodem, fajnym prezentem będzie kamera samochodowa. Przetestowałem ich mnóstwo, dlatego odsyłam do dwóch zestawień wideorejestratorów, które przygotowałem jakiś czas temu. Nie będę wymieniał konkretnego modelu – jest ich „od groma”. Od tanich, po naprawdę zaawansowane modele, którymi można byłoby śmiało nagrywać kolejną część Szybkich i Wściekłych.

Zestaw do yerba mate

A gdyby tak zamiast kawy pić yerba mate? To nie tylko moda, ale także zdrowy „energetyk”. Zestawów, a także samych herbat jest bardzo dużo – oczywiście w różnych przedziałach cenowych. Dlatego najlepiej jeśli na spokojnie sprawdzicie poszczególne warianty klikając tutaj . Dodam tylko, że oczywiście, oprócz samej yerby, kupcie zestaw – kubeczek + specjalna „rurka”, za pomocą której wasz ojciec będzie delektował się naparem. Myślę, że to ciekawa opcja.

Koszula męska – prezent na dzień ojca

Wydaje mi się, że jest to zaraz po maszynce do golenia, bardzo praktyczny prezent, z którego ucieszy się większość panów. Oczywiście, w tym przypadku macie wyzwanie, bowiem musicie znać rozmiar, jednak jeśli uda się Wam zdobyć te cenne informacje, będzie już z górki. Jeśli chodzi o koszule męskie, wybór, jak i „rozstrzał” cenowy jest ogromny. Wszystko zależy od fasonu, marki, materiału i tak dalej. Sugeruję „iść w klasykę” i kupić elegancką, białą koszulę z długimi rękawami. Możecie pokusić się o wersję, do której dołączycie spinki. Co ciekawe, są koszule, które mają mankiet zapinany na guziki i na spinki. Fajna rzecz. Dużo różnych koszul znajdziecie klikając w ten link .

Wędka

Na każdego przychodzi taki czas, że zamiast hucznych imprez, woli spokój i ciszę. Często wybieramy wtedy na przykład wędkarstwo, które pozwala się zrelaksować, ale również daje sporo frajdy. Szczególnie, gdy uda się nam złapać ogromną rybę. W tym przypadku również pozwoliłem sobie nie wpisywać konkretnych cen, bowiem można znaleźć różne wędki na Ceneo . Można kupić gotowe zestawy dla amatorów, które kosztują około 50 – 100 złotych (w zależności od tego, ile dodatkowych akcesoriów znajdzie się w zestawie). Można również samodzielnie złożyć poszczególne elementy celując np. w zestaw spinningowy (używany na drapieżniki typu szczupak), bądź karpiowe (na tzw. grunt lub spławik). Myślę, że jeśli udacie się do sklepu wędkarskiego, sprzedawca powie wam wszystko, co ważne by zacząć przygodę z tym rodzajem sportu.

Perfumy na dzień ojca – Giorgio Armani Acqua Di Gio (około 200 zł za 100 ml)

Rzecz jasna, prezentowany model wcale nie musi być tym, który wybierzecie, aczkolwiek zapewniam – zapach jest obłędny. Przede wszystkim świeży, więc idealny np. teraz, gdy za oknem jest bardzo gorąco. Nie będę wymyślał jakie ma nuty zapachowe i tak dalej – możecie udać się do drogerii i sami sprawdzić, ale zapewniam – będzie to strzał w dziesiątkę, bowiem jak już pisałem, Giorgio Armani Acqua Di Gio jest zapachem uniwersalnym, a przy okazji obłędnie pięknym. Standardowo, podsyłam link do Ceneo , abyście mogli znaleźć perfumy w najniższych cenach.

Prezent na dzień ojca – kup mu książkę

Wydaje mi się, że dobrym pomysłem może być również książka. Jest niedrogim, a fajnym prezentem. Tylko nasuwa się pytanie – jaką mu kupić? Kto jak kto, ale Ty raczej znasz swojego ojca lepiej niż ja, dlatego łatwiej Ci będzie domyśleć się czy ma to być biografia kogoś znanego, książka w formie poradnika, a może jakiś kryminał, historia, opowieść? Tak czy inaczej książki znajdziesz na Ceneo .