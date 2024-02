Dziś 14 luty. Z tej okazji zapewne potrzebny jest Ci prezent na walentynki dla kobiety. Jeśli celujesz w elektronikę, warto zwrócić uwagę na ofertę czeskiej marki Niceboy, która wprowadziła do oferty słuchawki i smartwatch w różowo-złotych wersjach kolorystycznych. Zobacz, być może modele te zainteresują Cię na tyle, że zdecydujesz się na zakupy.

Prezent na walentynki dla niej? Niceboy ma fajne propozycje!

Jeśli kwiaty czy czekoladki są dla Ciebie zbyt banalnym prezentem i szukasz czegoś praktycznego, powinieneś sprawdzić nowości z oferty marki Niceboy. Dlaczego? FIrma wprowadziła do sprzedaży różowo-białe słuchawki bezprzewodowe oraz atrakcyjny wizualnie, złoty smartwatch. Wydaje mi się, że zarówno Niceboy Watch 3, jak i Niceboy Hive Joy 3 mogą być bardzo dobrą propozycją jeśli chodzi o prezent na walentynki dla niej. Tym bardziej, że słuchawki wyceniono na 245 zł, natomiast smartwatch kosztuje 274 zł. Oczywiście, producent oferuje te modele również w innych wersjach kolorystycznych, więc możesz zrobić prezent… sobie. W sumie, czemu nie?

Prezent na walentynki dla niej. Zobacz smartwatch Niceboy Watch 3

Nowoczesny zegarek to praktyczne urządzenie, dzięki któremu możemy odczytać powiadomienia, monitorować aktywność fizyczną czy np. zmieniać odtwarzane utwory. Oczywiście, to tylko mały procent możliwości smartwatchy. Prezentowany model został wyposażony w 1,85-calowy wyświetlacz IPS oferujący rozdzielczość 220 x 280 pikseli. Niceboy Watch 3 komunikuje się z naszym smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Warto wspomnieć, że ma baterię o pojemności 200 mAh, która według producenta zapewnia do sześciu dni pracy. Producent informuje, że smartwatch posiada certyfikat IP67, a to oznacza, że jest pyłoszczelny, a także odporny na zachlapania.

Prezent na walentynki dla niej? Niceboy ma fajne propozycje!

Niceboy Watch 3 oferuje zaawansowaną personalizację. Mam na myśli ponad dwieście różnych tarcz. To sprawia, że każdy znajdzie tą odpowiadającą indywidualnym preferencjom. Do tego wiele funkcji monitorujących nasze zdrowie – czujnik tętna, analiza jakości snu, a nawet monitoring cyklu menstruacyjnego, co jest niezwykle przydatne kobietom. Na koniec kilka kwestii związanych z wymiarami. Szerokość to 35 mm, grubość 10 mm, a waga 23 g. Niceboy Watch 3 w wariantach różowo-złotym oraz srebrnym został wyceniony na 274 zł, z kolei czarny jest nieco droższy, bowiem kosztuje 349 zł.

Bezprzewodowe słuchawki Niceboy Hive Joy 3 jako prezent na walentynki dla niej

Druga propozycja to bezprzewodowe słuchawki, które zostały wyposażone w akumulator o pojemności 300 mAh. To oznacza, że powinny umożliwić nam słuchanie muzyki nawet do 33 godzin. Jeśli akumulator się rozładuje, ładowanie do pełna trwa dwie godziny. Co ciekawe, w przypadku, gdy chcemy szybko je tylko podładować, pięciominutowe podłączenie do ładowania pozwala na 80 minut odsłuchu muzyki.

Warto również wspomnieć o tym, że posiadają wbudowany mikrofon, dzięki czemu będziemy mogli rozmawiać bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Mało tego, posiadają funkcję lokalizacji, która umożliwia kontrolę ich położenia za sprawą aplikacji mobilnej Niceboy ION. Oprócz tego możemy za pomocą oprogramowania regulować korektor dźwięku oraz kontrolować to, jaki jest stan naładowania akumulatora.

Prezent na walentynki dla niej? Niceboy ma fajne propozycje!

Na koniec kilka technicznych kwestii. Słuchawki Niceboy Hive Joy 3 łączą się z urządzeniem za sprawą Bluetooth 5.3. Odległość pomiędzy np. naszym smartfonem a nimi może wynosić 10 metrów. Producent w tych słuchawkach zastosował 40-milimetrowe przetworniki. Niceboy Hive Joy 3 wykorzystują kodeki AAC. Model ten waży 100 g. Oczywiście pałąk jest regulowany, a nauszniki są wyłożone gąbką. Słuchawki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: biało-różowej oraz czarno-niebieskiej. Ich cena wynosi 245 zł.

Gdzie kupić propozycje na prezent walentynkowy?

Zarówno słuchawki, jak i smartwatch oraz inne produkty czeskiej marki są dostępne przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego. Wystarczy odwiedzić sklep Niceboy aby odnaleźć interesujące nas produkty.