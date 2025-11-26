Prido Black Weeks 2025: taniej nawet o kilkaset złotych!

Czarnopiątkowe święto zakupowe rozkręca się na dobre, a polski producent wideorejestratorów dorzuca swoją cegiełkę do promocji. Prido Black Weeks 2025 to masa świetnych ofert. Jeśli planowaliście kupić kamerę samochodową albo szukacie solidnego prezentu świątecznego, to… trudno o lepszy moment. Promocje obejmują trzy modele: Prido X8, Prido i7 pro oraz Prido Easy Full HD, a wszystko dostępne jest do końca listopada w Media Expert.

Prido Black Weeks 2025: na zdjęciu Prido Easy FHD.

Prido X8 4K Wi-Fi GPS – najmocniejszy zawodnik w ofercie

Flagowiec Prido to opcja dla tych, którzy chcą nagrywać drogę w jakości „widać nawet, co miałeś na tablicy rejestracyjnej”. Przednia kamera rejestruje obraz w 4K (3840×2160 pikseli), a tylna w Full HD (1920×1080 pikseli), więc kierowców z przodu i z tyłu macie „jak na dłoni”. Do tego dochodzi Wi-Fi 6, dzięki któremu zgrywanie materiałów jest znacznie szybsze niż w poprzednich generacjach. Przy okazji sprawdź nasz test Prido X8.

Cena w promocji: 499,99 zł. Kliknij tutaj aby przenieść się do Media Expert.

Prido Black Weeks 2025: Wideorejestrator montowany na lusterku wstecznym Prido X8.

Prido Easy Full HD – mała kamera, duże możliwości

Seria Easy to ukłon w stronę minimalizmu. Kompaktowa obudowa, ikony na ekranie zamiast miliona ustawień i – co ważne – sterowanie głosowe. Chcesz zabezpieczyć nagranie? Mówisz i masz. Dzięki temu bezpieczeństwo jazdy jest zachowane, Ty mówisz, kamera robi. Te kamery na swoim wyświetlaczu ukazują wszystkie niezbędne funkcjonalności za pomocą ikon: lampka czerwonego lub żółtego światła (sygnalizuje czy urządzenie nagrywa bądź czy nagranie jest zabezpieczone), informacje o aktywnym sygnale GPS, nagrywaniu dźwięku, włączonym Wi-Fi oraz tym, czy karta pamięci jest obecna w urządzeniu. A listę wszystkich dostępnych komend znajdziesz w aplikacji Prido Go.

To dobry wybór dla osób, które chcą prostego, intuicyjnego sprzętu, który po prostu robi robotę. Zerknij również na nasz test kamer Prido Easy.

Cena w promocji: 149,99 zł. Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę w Media Expert.

Prido Black Weeks 2025: Wideorejestrator Prido Easy FHD.

Prido i7 Pro – bestseller, który radzi sobie w nocy jak mało który

Jeśli często jeździcie po zmroku, to i7 pro jest stworzony właśnie pod takie warunki. Kamera korzysta z matrycy Sony STARVIS IMX291, która świetnie radzi sobie przy słabym świetle, oraz procesora Novatek 96663, gwarantującego płynną pracę i stabilne nagrania.

Cena w promocji: 399,99 zł. Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do Media Expert.

Prido Black Weeks 2025: dobra okazja, dobry prezent

Wideorejestrator to prezent, który naprawdę może się przydać – niezależnie od tego, czy ktoś jest zapalonym kierowcą, czy jeździ tylko po mieście. A skoro Prido odpaliło rabaty na swoje najpopularniejsze modele, listopad wydaje się świetnym momentem, żeby zaopatrzyć się w taki sprzęt.

Promocje Prido Black Weeks 2025 trwają do końca miesiąca, więc jeśli coś wpadło Wam w oko – lepiej nie zwlekać.