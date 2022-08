Problem z tablicami rejestracyjnymi. Grozi 1000 zł mandatu!

Nowy taryfikator nie ma dla kierowców litości. Teraz możemy „zarobić” za problem z tablicami rejestracyjnymi. W najgorszym przypadku grozi nam 1000 zł mandatu. O co dokładnie chodzi?

Policjanci mają teraz duże pole do popisu, gdyż nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, gdzie ewidentnie widzimy mundurowych, którzy na siłę szukają powodu do łatania budżetu naszego państwa. Przykład? Wielokrotnie jadąc S17 przy zjeździe na S2 ukryty patrol kontrolował kierowców, którzy mogli nie zauważyć „drastycznej” zmiany dozwolonej prędkości. Ot, łatwy łup, bowiem tak naprawdę nawet jeśli ktoś faktycznie przekracza tam prędkość, nadal nie stwarza żadnego zagrożenia, gdyż chodzi o zwężenie pasa, przez które i tak zwalniamy. Ale wiecie, skoro jest możliwość złapania kilku „naiwniaków” to czemu nie nabić sobie punktów mandatami, prawda?

Daj mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Przerażające, ale prawdziwe. Dziś nie będę wspominał o prędkości, a o innym problemie, który może dotyczyć wielu kierowców. Mowa o tablicach rejestracyjnych, które również dają kilka możliwości mundurowym na wypisanie nam mandatu.

Tak naprawdę policja ma cztery możliwości na ukaranie zmotoryzowanych. Możemy zarobić od 100 do 1000 zł i wcale nie jest to jakoś wybitnie trudne do „zrobienia”. Przede wszystkim wystarczy, że nasze tablice rejestracyjne będą nieczytelne – zarobimy 100 zł mandatu. Następny w kolejne jest mandat wynoszący 300 zł. Otrzymamy go, jeśli mamy za małe tablice, a więc wtedy, gdy nasz pojazd nie jest do nich przystosowany.

Z kolei 500 zł mandatu dostaniemy za zasłonięte tablice, bądź umieszczone w innym miejscu, niż przewiduje producent pojazdu. Wydaje mi się, że jeśli policjant się uprze, może taki mandat dać osobie, która wozi tablice za szybą, a nie na zderzaku. Najwyższa kara wynosząca 1000 zł jest „przeznaczona” dla osób, które nie zamontowały tablic rejestracyjnych w swoim samochodzie.

