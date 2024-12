Kup smartfon Motorola, a dostaniesz Voucher 500 zł Moliera2!

Wybierając smartfon Motorola zyskujesz voucher do Moliera2 lub słuchawki z serii moto buds. Wszystko zależy od modelu, jaki kupisz. To jednak błachostki w porównaniu z największym atutem decyzji o zakupie smartfonu tej marki.

Kupując smartfon Motorola otrzymujesz bonusy z okazji promocji świątecznej.

Sprawa wygląda tak. Motorola, popularny producent smartfonów rusza z świąteczną promocją, która potrwa do końca grudnia bieżącego roku. Jeśli kupisz jeden z wybranych modeli z rodziny edge bądź razr, możesz cieszyć się bonusem w postaci vouchera na zakupy w salonach Moliera2 lub online za pośrednictwem strony moliera2.com. Ewentualnie możesz otrzymać bezprzewodowe słuchawki moto buds lub buds+. W dalszej części publikacji prezentuję szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda otrzymywanie nagród.

Wybierając smartfon Motorola, zyskujesz świąteczne prezenty!

Może zacznę od tego, jak otrzymać nagrody? Już tłumaczę. Kupujesz jeden z modeli, które są objęte promocją (przedstawię informacje o nich w dalszej części artykułu). Gdzie kupić smartfon? Możesz udać się do RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Sferis, eLenovo.pl, a także do operatorów takich jak Plus, Play, T-Mobile czy Orange. Następnie odwiedzasz stronę: swiateczna-motorola.pl i tam wypełniasz niezbędny formularz. Znajdziesz tam także wszystkie szczegóły dotyczące promocji. Cóż, na tym koniec Twoich zadań. Możesz cieszyć się nie tylko fajnym smartfonem, ale również prezentem, który przygotowała dla Ciebie marka Motorola.

Kupując smartfon Motorola otrzymujesz bonusy z okazji promocji świątecznej.

Smartfony Motorola objęte promocją świąteczną

motorola razr 50 ultra – e-voucher (karta podarunkowa) na zakupy w salonach Moliera2 lub sklepie online moliera2.com o wartości 500 złotych;

– e-voucher (karta podarunkowa) na zakupy w salonach Moliera2 lub sklepie online moliera2.com o wartości 500 złotych; motorola razr 50 – e-voucher (karta podarunkowa) na zakupy w salonach Moliera2 lub sklepie online moliera2.com o wartości 400 złotych;

– e-voucher (karta podarunkowa) na zakupy w salonach Moliera2 lub sklepie online moliera2.com o wartości 400 złotych; motorola edge 50 ultra – bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds+ o wartości 599 złotych;

– bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds+ o wartości 599 złotych; motorola edge 50 pro – bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds+ o wartości 599 złotych;

– bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds+ o wartości 599 złotych; motorola edge 50 fusion – bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds o wartości 299 złotych;

– bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds o wartości 299 złotych; motorola edge 50 neo – bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds o wartości 299 złotych.

Kup smartfon Motorola, a dostaniesz Voucher 500 zł Moliera2!

Prezent to nie jedyna korzyść, jeśli zdecydujesz się na smartfon Motorola

Osobiście lubię te smartfony za jedną rzecz – brak dodatkowych aplikacji i nakładek, które stosuje wielu producentów. Nie ma chyba nic gorszego, niż to hurtowe odinstalowywanie wszelakich, zbędnych aplikacji. Niestety, przez takie podejście smartfon z Androidem po kilku latach staje się wręcz bezużyteczny, gdyż korzystanie z niego przez zacinanie się jest utrudnione. Czegoś takiego nie ma w przypadku smartfonów marki Motorola, chociaż nie ukrywam, w testowanym modelu edge 50 neo czy niegdyś testowanym edge 50 fusion zauważyłem jakieś „preinstalowane” programy. Mam nadzieję, że producent się opamięta i nie dojdzie do sytuacji, gdzie przy konfigurowaniu smartfonu zobaczymy multum zbędnych dodatków, które irytują.

Żeby nie być gołosłownym, potwierdzeniem jest mój kolega, który smartfon Motorola edge używa od ponad trzech lat. I co? I cieszy się tym, że telefon mu się nie zacina. Fakt, korzysta głównie z YouTube oraz social mediów, a także przegląda Internet, ale nie oszukujmy się – większość z nas właśnie w ten sposób używa smartfonu, prawda? Jak widać, jeśli producent dobrze „podejdzie do tematu” optymalizacji, możemy zyskać fajny telefon, który posłuży nam przez wiele lat.