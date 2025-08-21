MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! Zobacz!

Mova przypomina. Marka świętuje swoje pierwsze urodziny w Polce, przy okazji oferując klientom spore rabaty, więc jeśli przymierzaliście się do zakupów, teraz jest idealny czas na upolowanie perełek !Promocja urodzinowa trwa od 8 sierpnia i potrwa już tylko do końca miesiąca, czyli do 31 sierpnia, albo do wyczerpania zapasów. Rabaty sięgają nawet 46% i obejmują praktycznie cały asortyment – od robotów odkurzających i kosiarek, po bezprzewodowe odkurzacze i lipcowe nowości kuchenne.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%

Roboty premium – czyli flagowe modele w niższej cenie

W segmencie premium sporo się dzieje. Najmocniejszy model, MOVA V50 Ultra Complete, normalnie kosztuje 5999 zł, a teraz jest przeceniony o 33%. To robot, który potrafi pokonać przeszkody do 6 cm wysokości dzięki systemowi StepMaster, a dzięki technologii FlexReach dociera 4 cm pod meble. Do tego ma rekordową siłę ssania – aż 24 000 Pa – i inteligentny mop, który dopasowuje się do nierówności podłogi.

Jest też wersja MOVA V50 Ultra, tańsza w zestawie, bo bez dodatkowych akcesoriów, ale nadal oferująca te same technologie. Normalna cena to 5549 zł, a teraz obowiązuje 32% rabatu.

Kolejna opcja w tej kategorii to MOVA Z50 Ultra. W standardzie kosztuje 5099 zł, ale w promocji jest przeceniony aż o 37%. Tutaj główną rolę gra system HydroSync – czyli ciągły obieg świeżej wody o temperaturze 36°C – oraz mechanizm napuszania wałka, który poprawia efektywność czyszczenia nawet o 167% względem typowych mopów. Do tego kupując Z50 Ultra, można zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz MOVA J30 za symboliczną złotówkę.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%. Robot MOVA V50 Ultra. Odkurzacz z funkcją mopowania.

Seria P – trochę taniej, ale nadal bardzo mocno

Nieco tańsza, ale nadal zaawansowana jest seria P. MOVA P50 Pro Ultra kosztuje katalogowo 4249 zł, ale w promocji cena spada o 36%. Ten model ma siłę ssania 19 000 Pa, certyfikat TUV SUD i szczotkę CleanChop, która rozwiązuje problem zaplątanych włosów. Do tego stacja dokująca sama myje mopa w 75°C. Tutaj również obowiązuje akcja z MOVA J30 za złotówkę.

Jest też MOVA P50 Ultra – standardowo wyceniany na 3339 zł, a teraz tańszy o 38%. To dobra propozycja dla tych, którzy chcą kluczowych funkcji serii P, ale w nieco niższej cenie. Przy okazji, sprawdź nasz test P50 Pro Ultra.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

Lipcowe nowości i modele z najwyższymi rabatami

Wśród lipcowych nowości pojawił się MOVA E40 Ultra. Katalogowo 2599 zł, teraz tańszy o 27%. Wyróżnia się technologią MaxiReach Mop Tech, która dociera do narożników, i 75-dniową autonomią – czyli przez ponad dwa miesiące robot działa bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Najwyższą zniżkę w całej akcji – aż 46% – dostał model MOVA E20 Plus. Standardowa cena to 1299 zł, a teraz spada prawie o połowę. Ten robot oferuje 90 dni pracy dzięki stacji z 4-litrowym workiem i system Smart Pathfinder z nawigacją laserową.

Nieco prostszy MOVA E20 w normalnej cenie 869 zł, teraz tańszy o 43%, też daje sporo – siłę ssania 5000 Pa i funkcję mopowania 2 w 1.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! Na zdjęciu robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Bezprzewodowe odkurzacze – technologia i długi czas pracy

Promocja objęła też odkurzacze bezprzewodowe. MOVA S5 Sense (1299 zł katalogowo) ma teraz 31% rabatu. Wyróżnia się mocą ssania 190 AW i czasem pracy do 90 minut. Do tego ma technologię Celest LED, która wykrywa kurz niewidoczny gołym okiem.

Jest też MOVA S4 Detect (999 zł katalogowo, 35% taniej) z systemem OptiInsight, czyli niebieskim światłem LED do wychwytywania zabrudzeń.

Najświeższa nowość, MOVA S2 Detect, to lipcowy debiut. Kosztuje katalogowo 959 zł, a teraz jest przeceniony o 32%. Wyróżnia się kompaktową, składaną konstrukcją i technologią 10-Cone Cyclonic Dust-Air Separation.

No i wreszcie wspomniany MOVA J30 – normalnie za 699 zł, teraz przeceniony o 29%. W dodatku przy zakupie wybranych modeli premium można go zgarnąć za symboliczną złotówkę.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! Na zdjęciu odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Wet&Dry – czyli odkurzacze do zadań specjalnych

Jeśli chodzi o sprzęty 2 w 1, to w ofercie jest m.in. ciekawy model MOVA X4 Pro, który katalogowo kosztuje 2199 zł, a teraz jest o 27% tańszy. Jego wyróżnik to czyszczenie gorącą wodą o temperaturze 80°C oraz stacja Push-In, dzięki której nie trzeba podnosić urządzenia.

MOVA przypomina! Jest też K30 Mix – normalnie 1749 zł, teraz tańszy o 31%. To model łączący odkurzacz mopujący i ręczny w jednym. Ma funkcję lie-flat, czyli łatwe sprzątanie pod meblami.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%. Na zdjęciu odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Nieco prostszy MOVA K30 kosztuje 1519 zł katalogowo, teraz ma 28% rabatu. Tu także mamy system samoczyszczenia i suszenia gorącym powietrzem.

Do tego MOVA K20 Pro (1299 zł, -23%), MOVA K10 Pro (1299 zł, -35%) oraz MOVA K10 (869 zł, -37%). Każdy z tych modeli oferuje różny poziom zaawansowania, ale wszystkie są objęte solidnymi obniżkami.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! MOVA K20 Pro odkurzacz pionowy z funkcją mopowania.

Coś do ogrodu i coś do kuchni

Promocja nie kończy się na sprzętach do domu. Są też roboty koszące – MOVA 1000 (5649 zł katalogowo, -27%) i MOVA 600 (4789 zł, -27%). Oba korzystają z technologii UltraView LiDAR 3D i nie potrzebują kabli do wyznaczania granic pracy.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46% Na zdjęciu robot koszący MOVA 1000

Na dokładkę coś z kuchni – nowy MOVA FD20 Pro, czyli airfryer, który debiutował w lipcu. Kosztuje katalogowo 699 zł, a teraz jest o 29% tańszy. Oferuje komorę 9L z opcją podziału na dwie niezależne strefy gotowania i metalowe wnętrze, które eliminuje zapach plastiku.

MOVA przypomina: do końca sierpnia rabaty do 46%! Na zdjęciu MOVA AeroChef FD20 Pro

Gdzie kupić i do kiedy

Wszystkie sprzęty objęte promocją są dostępne w największych sieciach – RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to – a także na Allegro i w oficjalnym sklepie internetowym MOVA (pl.mova-tech.com).

Urodzinowa akcja kończy się 31 sierpnia lub wcześniej, jeśli zapasy się skończą.

Promocja robi wrażenie, bo obejmuje zarówno flagowce, jak i tańsze modele – każdy znajdzie coś dla siebie. No i teraz pytanie: czy ktoś jeszcze czeka do ostatniego dnia, żeby się skusić, czy już dawno zrobił zakupy?