Polski diabetomat niebawem! Przełom w analizie cukru we krwi

Właśnie pojawiła się informacja, która może poprawić humor osobom borykającym się z tą chorobą. Polski diabetomat niebawem pojawi się w sprzedaży. Będzie to przełom w analizie cukru we krwi! Dlaczego? Osoby, które mają cukrzycę doskonale wiedzą, jak irytujące są tzw wkłucia, które pomagają w analizie poszczególnych parametrów.

Blisko pół miliarda osób na całym świecie choruje na cukrzycę. W Polsce mowa o około trzech milionach osób. Jest to choroba cywilizacyjna, która wynika z zaburzonego wydzielania bądź działania insuliny. Jest to hormon, który produkuje trzustka. Ma on za zadanie regulować wchłanianie cukru z krwi. Niestety, diabetycy, którzy chorują na cukrzycę muszą sami zajmować się kontrolowaniem poziomu cukru we krwi. W przypadku zauważenia nieprawidłowości muszą podać sobie insulinę bądź leki doustne. Jak chorzy kontrolują poziom cukru? Dziś wykorzystywane są glukometry paskowe, które wykorzystują kroplę krwi do wykonania pomiaru. Oczywiście, metoda ta wymaga nakłucia skóry palca, co jest uciążliwe i niewygodne.

Istnieje alternatywna opcja mierzenia cukru. Wykorzystuje się do tego sensor, który ma za zadanie kontrolować te wartości. Dzięki temu chory nie musi codziennie kłuć palca, aby “udostępnić” kroplę krwi do badania. W tym przypadku sensor wkłuwamy w ciało np. raz na dwa tygodnie. Tak czy inaczej, jest to narzędzie, które wymusza na chorym ostrożność, gdyż może się on uszkodzić. Naukowcy z Polski poszli o krok dalej. Wymyślili urządzenie, które w pewnym stopniu przypomina… alkomat.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu opracowało tak zwany analizator oddechu. Urządzenie to potrafi bezinwazyjnie monitorować poziom cukru we krwi dzięki wykorzystaniu substancji chemicznych, które powstają w wyniku pewnych procesów biologicznych w naszym organizmie. W skrócie, zamiast kilka razy na dzień kłuć palec, cukrzyk będzie mógł dmuchając sprawdzić, jak wygląda poziom cukru we krwi. Jak opisuje to urządzenie Wojciech Andrysiewicz z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu?

Urządzenie jest proste i intuicyjne. Choć pracowaliśmy nad nim z myślą o wszystkich chorych na cukrzycę, to w szczególności mieliśmy na uwadze potrzeby pacjentów z niepełnosprawnościami ruchowymi czy wzrokowymi. To dla tej grupy badanie poziomu cukru w tradycyjny sposób jest szczególnie uciążliwe. Diabetomat zwiększy samodzielność tych osób i pozwoli im na lepsze monitorowanie stanu zdrowia Wojciech Andrysiewicz

Polski diabetomat jak… alkomat. Kiedy polskie urządzenie będzie dostępne w sprzedaży?

Na chwilę obecną powołano spółkę, która jest niezbędna w procesie komercjalizacji. Autorzy projektu informują, że wkrótce urządzenie wejdzie na rynek. Nie ma niestety żadnych konkretów na ten temat. Warto dodać, że ma się pojawić w przyszłości moduł telemedyczny z oprogramowaniem, które zainstalujemy na smartfonie. Aplikacja ma zapisywać historię pomiarów, a także podpowie, że należy przeprowadzić badanie kontrolne.

