PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Chore kwoty na stole!

Saga wokół przyszłości francuskiego napastnika trwa w najlepsze. PSG wyceniło Kyliana Mbappe, który ponownie łączony jest z Realem Madryt. Paryżanie nie oddadzą swojej gwiazdy za “grosze” i możemy być pewni, że Królewscy na stół tyle nie wyłożą. Czy Francuz rzeczywiście jest tyle wart?!

Real Madryt i Mbappe, czyli transfer nieunikniony?

Co roku słyszymy o tym, że Kylian Mbappe wkrótce trafi do Realu Madryt, jednak do tej pory się to nie wydarzyło. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Francuz nie chce przedłużyć kontraktu ze swoim obecnym klubem, co tylko spotęgowała plotki na temat przenosin napastnika do stolicy Hiszpanii.

Fiorentino Perez zapowiedział, że zrobi wszystko, aby ściągnąć Mbappe do Realu jeszcze w tym okienku transferowym. Źródło: Twitter

Kilka dni po wycieku tych plotek Francuz skomentował, że nie ma to żadnego związku z prawdą i skupia się na swojej przyszłości z drużyną z Paryża. Ta jednak nie jest pewna tej relacji, dlatego też teraz dowiedzieliśmy się, że PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Ile trzeba będzie zapłacić za napastnika?

PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Real tyle nie da!

Kwestia transferu Francuza do Realu Madryt powraca jak bumerang, dlatego też “El Chiringuito” przekonuje, że drużyna z Parku Książąt będzie wołała za piłkarza naprawdę ogromną sumę pieniędzy. PSG wyceniło Kyliana Mbappe na 200 milionów euro!

To dla Realu zdecydowanie za dużo. Hiszpański klub jest w stanie wyłożyć maksymalnie 120 milionów euro. Kontrakt Francuza z PSG wygasa 30 czerwca 2024 roku i wydaje się, że jeśli Mbappe trafi na Estadio Santiago Bernabeu, to będzie to na zasadzie wolnego transferu.

PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Czy naprawdę jest tyle wart? Fot. Author Unknown

