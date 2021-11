PUMA zaprezentowała biodegradowalne buty. Znikną po pewnym czasie?

Oczywiście to pytanie w tytule jest żartem. Aczkolwiek pomysł na wyprodukowanie biodegradowalnych butów brzmi całkiem ciekawie. PUMA RE:SUEDE to obuwie, które ma być wykonane z garbowanego zamszu Zeology oraz biodegradowalnego TPE (kauczuk termoplastyczny) oraz włókien konopnych. Projekt wystartuje w styczniu przyszłego roku.

Pięćset losowo wybranych uczestników w Niemczech będzie miał okazję przetestować PUMA RE:SUEDE. W jakim celu powstał projekt? Marka ma zamiar zwiększyć swoją odpowiedzialność za to, co dzieje się z produktami gdy, po prostu, się zużyją. Same testy mają trwać sześć miesięcy, a przez ten czas użytkownicy obuwia mają ocenić jego trwałość. Kolejnym krokiem będzie proces biodegradacji przemysłowej, który odbędzie się w kontrolowanym środowisku Valor Compostering B.V. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami w Holandii. Tamtejsi pracownicy będą mieli za zadanie ocenić, czy „wyprodukowany” kompost może być wykorzystany do użytku rolniczego.

Biodegradowalne buty marki PUMA

Marka PUMA utworzyła nowe centrum innowacji – „Circular Lab”. Jest ono kierowane przez ekspertów przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz projektowania. Eksperyment o którym czytacie – RE:SUEDE jest pierwszym programem, który będzie działa w ramach wspomnianego centrum.

Mówi o tym dyrektor kreatywny marki, Heiko Desens: „Mamy nadzieję, że postępy poczynione podczas eksperymentu RE:SUEDE: „No Time for Waste” pomogą nam w dalszym podnoszeniu poprzeczki w testowaniu obiegu zamkniętego – umożliwiając naszym konsumentom dokonywanie lepszych wyborów modowych w przyszłości.” Jednocześnie dodaje: „Cieszymy się, że możemy współpracować z ekspertami Ortessa, którzy podzielają naszą pasję w opracowywaniu proaktywnych rozwiązań problemu odpadów w branży. Ich wiedza ma fundamentalne znaczenie, aby pomóc nam kontynuować eksplorację obiegu zamkniętego„.

RE:SUEDE

Marka ma ambitny plan by do 2025 roku zmniejszyć ilość odpadów. Jak to zrobić? Pomóc w tym może zwiększenie do 75% ilości poliestru, który ma pochodzić z recyklingu własnych produktów. Kolejnym pomysłem jest opracowanie alternatywy dla obecnie wykorzystywanych materiałów. Mowa o skórze, gumie, bawełnie i poliuretanie. Czy się to uda i PUMA odnośnie sukces z projektem RE:SUEDE? Czas pokaże. Miejmy nadzieje, że tak.