Czy Raków zaskoczy rywali i odniesie swoje pierwsze zwycięstwo w europejskich pucharach? Mistrz Polski zmierzy się dziś na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona, z którym w poprzedniej kolejce zremisował 1:1. Gdzie oglądać spotkanie Raków vs Sporting zupełnie za darmo?

Remis niedosytem, choć punkty wpadły

Raków Częstochowa ma znikome szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Europy, jednak zajęcie trzeciego miejsca i trafienie do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy w dalszym ciągu jest w zasięgu “Medalików”. W poprzedniej kolejce Mistrz Polski zdobył swoje pierwsze punkty z europejskich pucharach, choć pozostał niedosyt.

Drużyna Mistrza Polski rozgrywała w Sosnowcu spotkanie ze Sportingiem Lizbona. Nikt nie liczył na to, że polski zespół w jakikolwiek sposób będzie w stanie postawić się portugalskiej drużynie. Czerwona kartka dla gości odmieniła jednak to spotkanie, które zakończyło się jednobramkowym remisem. Fani drużyny z Częstochowy czuli jednak niedosyt, ponieważ wygrana była na wyciągnięcie ręki “Medalików”.

Raków zaskoczy rywali? Mecz ze Sportingiem za darmo w TV

Raków zaskoczy rywali? Gdzie oglądać mecz ze Sportingiem?

Mecz Sporting vs Raków Częstochowa będzie bardzo ważny w kontekście walki o trzecie miejsce w grupie i ewentualnego awansu do Ligi Konferencji Europy, a o to właśnie gra drużyna Mistrza Polski. Podopieczni Dawida Szwargi na swoim koncie posiadają jeden punkt i do trzeciego Strumu Graz tracą trzy punkty. Niewykluczone, że to właśnie pojedynek pomiędzy tymi dwoma drużynami będzie decydujący.

Mecz Sporting vs Raków Częstochowa rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowany w internecie, na stronie TVP Sport oraz w telewizyjnym TVP Sport.