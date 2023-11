Legia przed ogromną szansą zbliżenia się do awansu z grupy E w Lidze Konferencji Europy. Piłkarze stołecznego klubu zasiedli na fotelu lidera, a dziś zmierzą się z Zrinjskiem. Gdzie za darmo oglądać mecz Legia Warszawa vs Zrinjski Mostar?

Legia przed ogromną szansą – lider grupy i perspektywy na awans

Legia Warszawa jest na półmetku zmagań grupowych w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Warszawska drużyna obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli dzięki bilansowi bramkowemu. Tyle samo punktów co Legioniści mają na swoim koncie piłkarze Aston Villi, więc zwycięstwo nad Zrinjski Mostar może przybliżyć ich nie tylko do awansu do fazy pucharowej, ale również do triumfu w grupie!

Legia vs Zrinjski Mostar. Darmowa transmisja tutaj! [LINK] Fot. Autor Nieznany/ zdjęcie pochodzi z serwisu X (Twitter) @Legia Warszawa

Szanse na pozytywny wynik są naprawdę wysokie, zwłaszcza, że “Wojskowi” grają na własnym stadionie. W ostatnim, które Legia rozgrywała właśnie z Zrinjski Mostar, polska drużyna zwyciężyła na wyjeździe 2-1, co pozwoliło im uplasować się na szczycie grupy E. Czy mecz Legia Warszawa vs Zrinjski Mostar ponownie zakończy się triumfem podopiecznych Kosty Runjaicia?

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa vs Zrinjski Mostar?

Pierwsze spotkanie Legia Warszawa vs Zrinjski Mostar, które rozegrane zostało na Bośni i Hercegowinie, było niezwykle ważne z punktu widzenia polskiego klubu. Bośniacki klub bardzo dobrze radzi sobie na własnym stadionie, o czym przekonał się ostatnio AZ Alkmar, który pomimo prowadzenia 0:3 ostatecznie przegrał spotkanie 4:3.

Mecz przy Łazienkowskiej jest więc niezwykle ważny, jeśli Legioniści chcą poważnie myśleć o awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Spotkanie Legia Warszawa vs Zrinjski Mostar rozpocznie się o godz. 18:45 i będzie transmitowane całkowicie za darmo w serwisie TVP Sport oraz na kanale telewizyjnym o tej samej nazwie.