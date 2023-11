Robert Lewandowski powoli zbliża się do schyłku swojej kariery i chociaż nie wyobrażamy sobie kadry bez niego, to trzeba budować przyszłość bez kapitana. Jeszcze kilka lat temu napastnik otwarcie mówił o jednym kierunku, który chce obrać przed sportową emeryturą. Czy Lewandowski w końcu tam trafi? Wiele klubów wyraża nim spore zainteresowanie. Nie chodzi o ligę saudyjską!

Gorsze chwile polskiego zawodnika

Robert Lewandowski przeżywa ostatnio gorszy okres, który złośliwi określają jako oznakę starości. Polak borykał się z kontuzją stawu skokowego, którego nabawił się w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. A kiedy już wrócił do gry, to prezentuje się bardzo przeciętnie. Ostatnio sieć obiegło wideo, w którym kapitan reprezentacji Polski ignoruje Xaviego, po wygranej przeciwko Realowi Sociedad w 92. minucie.

“Lewy” w końcu tam trafi? Kluby wyrażają zainteresowanie! Fot. MenWorld

Przeczytaj także: Wymowna reakcja Lewandowskiego. Nie mógł uwierzyć [WIDEO]

Reakcja Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie była wywołana zmianą, która nastąpiła w 57. minucie spotkania, kiedy zastąpił go Pedri. Forma napastnika reprezentacji Polski nie należy do najwyższych – być może w dalszym ciągu uraz skutecznie go ogranicza. Sama Barcelona również wygląda przeciętnie po bardzo dobrym starcie rozgrywek ligowych. Okazuje się, że Robert Lewandowski znalazł się na celowniku kilku klubów z “egzotycznego kierunku”.

Lewandowski w końcu tam trafi? Jest zainteresowanie!

Obecnie to liga saudyjska jest miejscem, do którego trafiają piłkarze bliscy sportowej emerytury. Nie ma się co dziwić, ponieważ pieniądze są tam naprawdę duże. Jeszcze kilka lat temu takim miejscem było MLS i Robert Lewandowski niejednokrotnie powtarzał, że na koniec kariery chciałby trafić właśnie tam.

Lewandowski w końcu tam trafi? Kluby wyrażają zainteresowanie! Fot. Twitter

Według najnowszych doniesień zza oceanu Lewandowski znalazł się na celowniku tamtejszych klubów. Wiele z nich będzie rozglądać się za piłkarzem, dla którego zdobywanie bramek nie jest przeszkodą, więc na szczycie listy znajduje się właśnie kapitan reprezentacji Polski. Pierwsze oferty mogłyby się pojawić w 2024 roku.

Źródło: Twitter