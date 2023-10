FC Barcelona wygrała z Szachaterm Donieck w ramach fazy pucharowej Ligi Mistrzów, strzelając dwie bramki i tracąc przy tym jednego gola. Na boisku nie zobaczyliśmy kapitana reprezentacji Polski. Kamery uchwyciły coś zabawnego – to wymowna reakcja Lewandowskiego na pudło jednego z jego kolegów z drużyny.

Barcelona wygrywa z Szachtarem

Robert Lewandowski cały czas pozostaje poza grą z powodu kontuzji stawu skokowego, którego nabawił się w meczu z FC Porto. Z tej przyczyny Polak obserwuje mecze swoich kolegów z trybun, a w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów Barcelona zmierzyła się z ukraińskim Szachtarem Donieck. Podopieczni Xavi’ego do tej pory nie przegrali żadnego meczu w tegorocznej edycji LM i to nie uległo zmianie we wczorajszym spotkaniu.

Zwycięstwo nad Szachtarem Barcelonie zapewnili Ferran Torres oraz Fermin Lopez, a goście zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Georgija Sudakowa. Blaugrana mogła zakończyć to spotkanie z większym dorobkiem bramkowym, jednak środkowy obrońca Dumy Katalonii, Ronald Araujo fatalnie spudłował. Kamery uchwyciły, jak na pudło Urugwajczyka zareagował Lewandowski.

Wymowna reakcja Lewandowskiego. Nie mógł uwierzyć [WIDEO]

Wymowna reakcja Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie dowierzał, w to, co zobaczył na boisku. Polak rozłożył ręce i wykonał wymowny gest, pochylając się na fotel. Kapitan reprezentacji Polski zapewne widział piłkę w siatce przeciwnika, jednak obrońca Barcelony mocno się pomylił. Całą sytuacją rozbawiony był również Frankie de Jong, który z uśmiechem na twarzy złapał sie za głowę.

😂 La reacción de Lewandowski tras la falta lanzada por Ronald Araujo.



pic.twitter.com/juv9dU1fCa — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) October 25, 2023

Oczekuje się, że Lewandowski wkrótce wróci na boisku. Fani, jak i sam piłkarz wierzą, że zagra w się El Clasico w tę sobotę (28 października).

Źródło: Twitter