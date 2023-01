Rakuten Kobo Clara 2E to świetny czytnik e-booków! Dlaczego?

Jeśli jesteś fanem książek doskonale wiesz, jak uciążliwe jest noszenie ich ze sobą. Szczególnie, gdy aktualnie czytamy tytuł, który liczy sobie kilkaset stron. Jeśli chcielibyście iść z duchem czasu, można wybrać czytnik e-booków. Np taki, jak Rakuten Kobo Clara 2E, który miałem okazję testować. Sprawdźcie, czemu uważam, że to model faktycznie godny uwagi. Zapraszam do dalszej lektury krótkiego artykułu.

Rakuten, czyli producent prezentowanego czytnika e-booków to firma znana przede wszystkim z oferowania usług strumieniowania wideo. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Dziś jednak skupimy się na zupełnie innym produkcie, jaki oferuje ta firma. Rakuten Kobo Clara 2E to czytnik e-booków, który bardzo przypadł mi do gustu. Skąd ten zachwyt? Model ten oferuje przede wszystkim wodoodporność, Bluetooth, a także pamięć wewnętrzną na poziomie 16 GB. Nasuwa się tylko pytanie, czy warto wydać ponad 700 złotych na ten model? Zanim przejdziemy do wniosków, sprawdźmy specyfikację techniczną tego czytnika.

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E

Rakuten Kobo Clara 2E – specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: ekran 6-cali, dotykowy, 300 PPI, 1448 x 1072 pikseli, tryb nocny, E LInk Carta 1200, podświetlenie ComfortLight PRO

Pamięć: 16 GB

Procesor: 1 GHz

Obsługiwane formaty: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TXT, HMTL, RTF, CBZ, CBR

Dodatkowe funkcje: możliwość zmiany czcionek, audiobooki dostępne w wybranych krajach, wodoszczelny IPX8 (do 60 minut pod wodą na głębokości do 2 metrów), Bluetooth (do podłączenia słuchawek), Wi-Fi do łączenia z Internetem w celu pobierania książek

Wymiary: 112,05 x 159,02 x 8,66 mm

Waga: 171 g

Zawartość zestawu: instrukcja obsługi, przewód do ładowania z portem USB typu C, czytnik e-booków Kobo Clara 2E

Wiemy już mniej – więcej z jakim “zawodnikiem” mamy do czynienia. Jeśli jednak chcielibyście poznać więcej szczegółów na temat tego czytnika e-booków, odsyłam Was do strony producenta – Rakuten Kobo.

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E – wygląd zewnętrzny

Trzeba przyznać, że rozmiar tego modelu bardzo pasował do mojej dłoni. Oczywiście, to kwestia indywidualna. Muszę wspomnieć, że producent kładzie duży nacisk na ekologię. Przykłady? Opakowanie wykonano z makulatury, obudowę czytnika w 85% wykonano z plastiku z recyklingu. Producent przekazał mi do testów dodatkowo etui o nazwie Kobo Clara 2E SleepCover. Co ciekawe, jest ono praktycznie całe wykonane z plastiku z recyklingu. Mowa konkretnie o 97%, z czego 10% pochodzi z tworzyw, które podobno miały być wyrzucone do oceanu. Interesujące.

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E

Wizualnie, czytnik e-booków sprawia wrażenie solidnie wykonanego. Plastik może nie daje nam odczucia “premium”, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Ważne było to, że czytnik jest lekki, oferuje dobrą jakość ekranu (szczególnie kładę tu nacisk na jasność) i oczywiście pod względem rozmiaru jest bardzo poręczny.

Pod względem wizualnym wydaje mi się, że wszyscy producenci czytników robią… to samo. Szerokie ramki wokół ekranu, w tym przypadku pod wyświetlaczem oto producenta. W dolnej części obudowy umieszczono port USB typu C. Służy on do ładowania akumulatora oraz transmisji książek.

Jak już wspominałem wcześniej, można posiadać również dedykowane etui, które kosztuje około 120 – 130 zł. Można dzięki niemu ustawić czytnik np. na stole. Bardzo praktyczny dodatek, który dodatkowo pozwoli na ochronę Kobo Clara 2E przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E

Testy praktyczne

Najważniejszym elementem czytnika e-booków jest oczywiście ekran. W tym przypadku mamy do czynienia z E LInk Carta 1200. Jest to monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 6-cali, który oferuje rozdzielczość 1448 x 1072 pikseli. Warto dodać, że w tym modelu mamy 300 pikseli na cal.

Dużym atutem tego modelu jest funkcja ComfortLight PRO. Umożliwia ona zmianę temperatury barw, a także jasności ekranu. Należy również poinformować o tym, że model ten oferuje opcję redukcji światła niebieskiego, dzięki czemu nasze oczy będą się męczyć o wiele mniej – nawet podczas długich sesji z ciekawą lekturą. Co do tych długich sesji – ładowałem czytnik co dwa tygodnie, aczkolwiek wszystko oczywiście zależy od tego, z jaką intensywnością czytacie. Jedno jest pewne – prądu wam nie zabraknie nawet wtedy, gdy jesteście molami książkowymi.

Czytnik e-booków Rakuten Kobo Clara 2E

Czas przejść do oprogramowania, które również musi być dobrze skonstruowane, aby “nie przeszkadzało” podczas czytania. Czy Kobo Clara 2E posiada dobrze napisany system? Zacznijmy od tego, że nie jest to uniwersalne oprogramowanie, które można znaleźć np. u innych producentów. Jest to system od Rakuten’a. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Niestety, nie ma opcji pobrania np. aplikacji Legii czy Audioteka. Kupując więc czytnik marki Rakuten, w pewnym stopniu wiążemy się z tym producentem. Musicie korzystać tylko z bazy, którą udostępnia ta firma. Jeśli jesteście ciekawi, jakie książki możecie kupić, tutaj znajdziecie ich listę.