Masz chęć na randki przez Internet? Lepiej uważaj. Oszustwa związane z randkowaniem przez internet to temat-rzeka. I aplikacje randkowe i media społecznościowe są pełne osób żerujących na samotności, z którą dziś boryka się wiele osób. Niestety, to co przeraża najbardziej, to to, że zagrożeni są nie tylko dorośli mężczyźni, ale i nastolatkowie, a konsekwencje działań przestępców mogą być tragiczne.

Randki przez Internet to sposób na znalezienie drugiej połówki, ale i opróżnienie portfela. Aplikacje randkowe to miejsce zarówno dla samotnych, jak i dla przestępców – stąd słyszy się między innymi o oszustwach finansowychczy złośliwych programach rozsyłanych poprzez linki w wiadomościach prywatnych.

Randki przez Internet? Lepiej zobacz, co Cię czeka w sieci!

Z niektórymi rodzajami oszustw w internecie poradzi sobie nawet darmowy VPN szyfrujący dane (przyda się też opcja blokowania złośliwych witryn), ale są rzeczy, na które można narazić się samemu i które trudno „odkręcić” – a konsekwencje mogą być tragiczne.

Szantażyści upubliczniają zdjęcia swoich ofiar

Młodzi mężczyźni i chłopcy padają ofiarami specyficznego i niezwykle krzywdzącego rodzaju oszustwa internetowego. Mowa o sextortion (sex + extortion, czyli szantaż/wyłudzenie). Na czym ono polega?

Przestępcy przybierają fałszywe tożsamości. Najczęściej podają się za atrakcyjne kobiety, a ich celem są chłopcy i mężczyźni szukający miłości, przyjaźni i emocjonalnego wsparcia w sieci – zazwyczaj w mediach społecznościowych, komunikatorach (np. na serwerach Discord) i na aplikacjach randkowych.

Oszuści nierzadko żerują na desperacji samotnych osób. Po nawiązaniu kontaktu i wstępnym zbudowaniu zaufania zachęcają swoje ofiary do dzielenia się swoimi nagimi, pikantnymi zdjęciami i filmami. Nie muszą się mocno starać – wystarczy, że prześlą swoje zdjęcia jako pierwsi, oczywiście posługując się materiałami zebranymi w internecie (albo wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję). Czasem nie chodzi nawet o zdjęcia, ale dowody zdrady partnera/ki czy informacje o nawykach związanych z oglądaniem pornografii.

Co potem? Czas na ujawnienie swoich prawdziwych intencji: wyłudzenie pieniędzy (zazwyczaj w kryptowalucie dla zachowania anonimowości). A co, jeśli ofiara nie zgodzi się na opłacenie okupu? Wtedy szantażysta roześle materiały rodzinie, przyjaciołom i znajomym ze szkoły lub pracy. Nikt nie chce najeść się wstydu, dlatego ofiary płacą – jeśli są w stanie.

Problem ten stał się bardzo poważny w USA, gdzie – jak podaje FBI – w 2022 roku zgłoszono aż ponad 7 tys. przypadków oszustw kwalifikujących się jako sextortion. Ofiar było minimum 3 tys., a większość z nich to młodzi chłopcy. Niestety, dla wielu z nich cała sprawa zakończyła się tragicznie – próbą samobójczą lub samobójstwem. W Polsce ten problem jest mniej znany, co nie znaczy, że nie istnieje.

Randki przez Internet to nic złego, jeśli odpowiednio się zabezpieczasz. Jak się chronić?

Oszustwo typu sextortion to wyjątkowo podłe przestępstwo, przed którym ciężko się zabezpieczyć „od zewnątrz”. Mamy tu na myśli, że najlepszą ochroną jest zdrowy rozsądek.

Jeśli nie znasz dobrze osoby, z którą randkujesz – najlepiej nie wysyłaj jej rzeczy, których wydostanie się na światło dzienne zadziałałoby na Twoją szkodę. A jeśli ją znasz – i tak korzystaj z szyfrowanych komunikatorów i trybu znikających wiadomości, by mieć większą pewność, że materiały nie zostaną zachowane.

Niektórzy oszuści stosują bardziej skomplikowane metody wyłudzeń. Mogą nawet wykorzystywać złośliwe oprogramowanie do zbierania obciążających materiałów. Poszczególne rodzaje malware potrafią na przykład przejmować kontrolę nad kamerą internetową, dlatego:

uważaj na to, co pobierasz i nie ufaj linkom wysyłanym przez nieznajome osoby,

korzystaj z oprogramowania antywirusowego,

zainstaluj oprogramowanie blokujące potencjalnie szkodliwe witryny (taką funkcję mają np. niektóre VPN-y),

nie otwieraj podejrzanych odnośników i załączników w mailach.

A jeśli masz pod opieką nastolatka – porozmawiaj z nim i wytłumacz, że w Internecie nigdy nie ma się pewności, z kim się rozmawia, jeśli nie zna się tej osoby. Uwielbiane przez młodzież media społecznościowe i serwery Discord to dobre miejsce, by poznać nowych znajomych, ale i paść ofiarą oszusta. Przestrzeż więc młodych, z którymi masz kontakt, by byli czujni i nie angażowali się w podejrzane relacje.