Ranking smartfonów czerwiec 2021 – jaki model wybrać?

Wybrać odpowiedni smartfon nie jest łatwo. W ofercie producentów, z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe modele, które jeszcze bardziej utrudniają wybór. W naszym zestawieniu „ranking smartfonów czerwiec 2021” znajdziecie urządzenia na każdą kieszeń – od budżetowych smartfonów po flagowce!

Polecane smartfony czerwiec 2021 – do 1000 złotych

Motorola Moto g8

Ekran: 6.39-cala, 720 x 1560 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 16+2+8 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 530 zł

Nasze zestawienie „Ranking smartfonów czerwiec 2021” zaczynamy od smartfona dla osób szukających telefonu do podstawowych czynności. Motorola Moto g8 to budżetowa propozycja, która świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Smartfon został wyposażony 6,39-calowy wyświetlacz, pojemną baterię 4000 mAh, a także 4 GB RAM i 64 GM pamięci na dane. Co najważniejsze, na pokładzie znajdziemy czysty system Android. To gwarantuje płynną pracę.

Obecnie nawet budżetowe smartfony robią zdjęcia przyzwoitej jakości. Tak jest również w przypadku modelu Motorola Moto g8. Smartfon został wyposażony w potrójny aparat główny w konfiguracji: standardowy 16 Mpix, makro 2 Mpix i szerokokątny 8 Mpix. Z przodu znajdziemy kamerę o matrycy 8 Mpix.

Redmi Note 10 5G

Ekran: 6.5-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+12+5+5 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 900 zł

Kolejnym smartfonem, na który warto zwrócić uwagę jest Redmi Note 10 5G. Urządzenie to występuje w wielu wariantach kolorystycznych, dlatego też każdy z pewnością wybierze ten, który najbardziej mu odpowiada. Smartfon został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 90 Hz. Model wyposażony jest w CPU MediaTek Dimensity 700, a na pokładzie znalazło się 4 GB pamięci RAM i 64 GB przestrzeni na dane użytkownika.

Z tyłu modelu Redmi Note 10 5G znajdziemy trzy obiektywy, które mogą pochwalić się dobrą jakością zdjęć i filmów. Producent wykorzystał tutaj konfigurację 48 Mpix dla obiektywu standardowego oraz po 2-megapiskele w przypadku obiektywów makro i do pomiaru głębi. Przód wyposażono w 8-megapikselową matrycę portretową. Smartfon oferuje baterię o pojemności 5000 mAh.

Ranking smartfonów czerwiec 2021 – do 2000 złotych

Samsung Galaxy A52 5G

Ekran: 6.5-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+12+5+5 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 1800 zł

Samsung Galaxy A52 5G to propozycja dla osób szukających smartfona ze średniej półki, który zapewni odpowiednią wydajność. Model południowokoreańskiego producenta posiada 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o wysokiej rozdzielczości. Jak sama nazwa mówi, smartfon jest w stanie obsłużyć sieć 5G. Na pokładzie znajdziemy także 6 GB RAM, 128 GB pamięci na dane oraz procesor Qualcomm Snapdragon 750G.

Pomimo tego, że Samsung Galaxy A52 5G to bardziej budżetowy model, z tyłu znajdziemy aż cztery obiektywy. Smartfon został wyposażony w obiektyw standardowy o rozdzielczości 64 Mpix. Wspomagają go: aparat szerokokątny 12 Mpix oraz obiektywy makro i do pomiaru głębi o rozdzielczości 5-megapikseli. Bateria ma tutaj pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie.

Motorola Moto g 5G Plus

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2520 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48+8+5+2 Mpix, przód 16+8 Mpix

Cena: od 1900 zł

Motorola Moto g 5G Plus polecany w naszym zestawieniu „Ranking smartfonów czerwiec 2021” to model o sporych rozmiarach. Jak wszystkie urządzenia ze słowem „plus” w nazwie, może pochwalić się dużym wyświetlaczem. W przypadku Motoroli jego przekątna wynosi 6,7-cala. Smartfon został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh, co pozwala na długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Obsługuje on sieć 5G.

Podzespoły modelu Motorola Moto g 5G Plus pozwalają na wydajną i szybką pracę. Na pokładzie znajdziemy 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. Największą zaletą urządzenia jest zdecydowanie czysty system Android, bez zbędnych nakładek. Z tyłu znajdziemy cztery aparaty – standardowy 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, aparat makro 5 Mpix i 2-megapikselowy aparat do pomiaru głębi. Na froncie z kolei znalazły się dwa obiektywy – portretowy o rozdzielczości 16 Mpix i szerokokątny o matrycy 8 Mpix.

Ranking smartfonów czerwiec 2021 – do 3000 złotych

Apple iPhone 11

Ekran: 5.8-cala, 1125 x 2436 px

Procesor: Apple Bionic A13

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 7 Mpix

Cena: od 2900 zł

Pomimo tego, że na rynku od jakiegoś czasu jest już iPhone 12, a „trzynastka” zbliża się wielkimi krokami, to w naszym zestawieniu „Polecane smartfony czerwiec 2021” iPhone 11 jest zrozumiałą propozycją. W niższej o kilkaset złotych cenie dostajemy urządzenie prawie tak wydajne, jak najnowsza generacja smartfona Apple. Na pokładzie iPhone 11 znajdziemy szybki procesor Apple Bionic A13 oraz 4 GB RAM. Patrząc na konkurencję, taka specyfikacja może okazać się słaba, jednak iPhone 11 to demon szybkości.

Z tyłu znajdziemy podwójną kamerę, która radzi sobie bardzo dobrze w każdych warunkach. Układ kamer tylnych to konfiguracja 12+12 megapikseli. Taki zestaw pozwala m.in. na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 2658 mAh.

realme x50 pro

Ekran: 6.44-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+12+8+2 Mpix, przód 32 + 8 Mpix

Cena: od 2400 zł

Kolejnym ciekawym smartfonem w naszym zestawieniu jest realme X50 Pro. Model ten nie tylko może pochwalić się ciekawym designem, ale również wysoką wydajnością. W tym przedziale cenowym znajdziemy wersję z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na nasze dane. Smartfon wyposażono w szybki procesor Qualcomm Snapdragon 865. Takie połączenie sprawia, że telefon działa szybko i w mgnieniu oka wykonuje nasze polecenia. realme wyposażyło X50 Pro w świetny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,44-cala.

Układ kamer w realme X50 Pro jest mocno rozbudowany. Z tyłu znajdziemy cztery obiektywy, które prezentują się następująco – obiektyw standardowy ma 64 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix. Zaraz pod znajduje się obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix oraz 2-megapiskelowy aparat portretowy. Z przodu zaś znajdziemy podwójną kamerę w konfiguracji 32 + 8 Mpix (standardowy i szerokokątny). Taki zestaw aparatów sprawia, że telefon robi bardzo dobre zdjęcia niezależnie od warunków oświetleniowych.

Ranking smartfonów czerwiec 2021 – od 3000 złotych i powyżej

vivo X60 Pro

Ekran: 6.56-cala, 1080 x 2376 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48+13+13 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od od 3600 zł

Najwyższy pułap cenowy w naszym zestawieniu „Ranking smartfonów czerwiec 2021” otwiera vivo X60 Pro. Smartfon ten wyposażony został szczegółowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,56-cala. Na pokładzie znajdziemy naprawdę mocarne połączenie podzespołów, ponieważ producent zdecydował się na wykorzystanie 12 GB pamięci RAM oraz nośnik o pojemności 256 GB. Każde polecenie wykonywane jest błyskawicznie, dlatego też nie musimy martwić się o płynność pracy smartfona.

vivo X60 Pro wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 870. Z tyłu smartfona z kolei znajdziemy trzy obiektywy aparatu. Standardowe „oko” ma rozdzielczość 48-megapikseli, natomiast obiektyw szerokokątny i pomiaru głębi mają po 13 Mpix. Przód został wyposażony w pojedynczy obiektyw o rozdzielczości 32 Mpix. Bateria tego modelu ma pojemność 4200 mAh

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2636 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 4999 zł

Ranking smartfonów czerwiec 2021 musimy zamknąć z przytupem, dlatego też kończymy je chyba najbardziej stylowym modelem. Samsung Galaxy Z Flip 5G to smartfon składany, do którego inspirację zaczerpnięto z telefonów z klapką. Model smartfona południowokoreańskiego producenta wyposażony został w wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,70-cala, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB przestrzeni na dysku. Na pokładzie znalazł sie także procesor Qualcomm Snapdragon 865.

Z tyłu składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5G znajdziemy podwójny aparat. Zarówno obiektyw standardowy, jak i szerokokątny może pochwalić się rozdzielczością 12 Mpix. Z przodu umieszczono obiektyw o matrycy 10 Mpix. Producent wyposażył model w baterię o pojemności 3300 mAh.