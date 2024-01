Laptopy Razer Blade 2024 to modele, których potrzebuje każdy gracz

Podczas targów CES 2024 odbywających się w Las Vegas Razer zaprezentował swoją najnowszą generacje gamingowych laptopów Razer Blade. Urządzenia te mają oferować najwyższą jakość i najlepsze doznania płynące z gry. Czego można się po nich spodziewać?

Razer Blade, czyli nowa generacja laptopów

Podczas targów CES 2024 w Las Vegas Razer zaprezentował także nową generację laptopów gamingowych, które mają zagwarantować nie tylko rozrywkę na najwyższym poziomie, ale także rozwiązania, które przypadną do gustu graczom.

Razer Blade 16 Wyposażony w 16-calowy wyświetlacz OLED 240 Hz, rozdzielczość QHD+, czas reakcji 0,2 ms, gamie kolorów 100% DCI-P3, certyfikat VESA ClearMR 11000 i DisplayHDR True Black 500 Dwa tryby działania wyświetlacza Mini-LED – UHD+ 120Hz lub FHD+ 240 Hz. 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-14900HX z możliwością podkręcania za pomocą oprogramowania Razer Synapse Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 z rdzeniami AI Tensor ze wsparciem dla sztucznej inteligencji Unibody wykonane z anodyzowanego aluminium Zaawansowany system chłodzenia. Opatentowana przez Razer technologia komory parowej. Razer Blade 16 trafi do sprzedaży 8 stycznia, a jego sugerowana cena to 3499,99 euro.



Model Blade 16. Fot. Razer

Razer Blade 14 Niezwykle smukłe wymiary: 1,7 cm grubości i 1,83 kg wagi Czas pracy na baterii wynoszący do 10 godzin Procesor AMD Ryzen 9 8945HS ze zwiększoną wydajnością Ryzen AI Wyświetlacz 16:10 QHD+ 240 Hz z certyfikatem Calman Verified Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Pamięć DDR5 USB4 i Wi-Fi 7 Szczegóły na temat urządzenia w dalszym ciągu pozostają zagadką, jednak Razer Blade 14 ma trafić do przedsprzedaży 23 stycznia 2024 roku



Model Blade 14. Fot. Razer

Razer Blade 18 Specyfikacja tego wielkoformatowego laptopa gamingowego nie została ujawniona – to ma nastąpić w kolejnych miesiącach Model zostanie wyposażony w pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz 4K 165 Hz Ładowanie za pomocą Thunderbolt 5. Złącze to umożliwia podpięcie wielu monitorów gamingowych o wysokiej rozdzielczości, szybkiej pamięci masowej i stacji dokujących typu all-in-one (przepustowość 120 Gb/s)



Model Blade 18. Fot. Razer

Razer dba o użytkowników

Wysokiej jakości komponenty to jedno, funkcjonalność i wsparcie to drugie. Jak się okazuje wszystkie laptopy Razer Blade na 2024 rok zostaną wyposażone w:

Ekrany z certyfikatem Calman Verified , co gwarantuje, profesjonalne odwzorowanie kolorów i jakość obrazu, bez konieczności modyfikowania ustawień. Wyjmujesz z pudełka i cieszysz się najlepszymi doznaniami graficznymi

, co gwarantuje, profesjonalne odwzorowanie kolorów i jakość obrazu, bez konieczności modyfikowania ustawień. Wyjmujesz z pudełka i cieszysz się najlepszymi doznaniami graficznymi Oświetlenie dynamiczne w Windows 11 możliwe dzięki rozszerzeniu oprogramowania Razer Chroma. Funkcja daje użytkownikom możliwość synchronizacji urządzeń Razer Chroma i kompatybilnych produktów innych firm, co pozwala na uzyskanie spójnego doświadczania RGB.

możliwe dzięki rozszerzeniu oprogramowania Razer Chroma. Funkcja daje użytkownikom możliwość synchronizacji urządzeń Razer Chroma i kompatybilnych produktów innych firm, co pozwala na uzyskanie spójnego doświadczania RGB. Ulepszony dźwięk z integracją THX możliwy dzięki oprogramowaniu Razer Synapse. Użytkownik może wybierać pomiędzy niestandardowymi profilami EQ lub zoptymalizowanymi ustawieniami, tak aby wnieść doznania z rozgrywki na wyższy poziom

możliwy dzięki oprogramowaniu Razer Synapse. Użytkownik może wybierać pomiędzy niestandardowymi profilami EQ lub zoptymalizowanymi ustawieniami, tak aby wnieść doznania z rozgrywki na wyższy poziom Rozszerzoną gwarancję na baterię , która trwa teraz 2 lata! Ma być to dowód zaufania firmy do komponentów, które stosuje w swoich urządzeniach.

, która trwa teraz 2 lata! Ma być to dowód zaufania firmy do komponentów, które stosuje w swoich urządzeniach. RazerCare, czyli program przedłużonej ochrony nawet do 3 lat, który dostępny jest w wybranych regionach.

Laptopy to jednak nie wszystko

Wszystkim brakuje czasami portów, dlatego też Razer zaprezentował USB C Dock, które świetnie sprawdzą się jako funkcjonalny dodatek do laptopów Razer Blade. Przenośna stacja dokująca USB C kompatybilna jest zarówno z urządzeniami pracującymi na systemach Windows, jak i MacOS.

Stacja dokująca USB C Dock. Fot. Razer

Stacja Razer USB C Dock oferuje

Rozbudowaną konstrukcję z 11 portami, w tym: 4 porty USB-A, 2 porty USB-C, Gigabit Ethernet, HDMI, gniazdo combo audio 3,5 mm oraz gniazda kart UHS-I SD/MicroSD.

Obraz o wysokiej rozdzielczości 4K 60 Hz, obsługiwany przez port HDMI, dostarcza wyjątkową jakość monitora, idealną do pracy twórczej czy rozgrywki z wysoką liczbą klatek na sekundę.

Gniazdo audio 3,5 mm, wspierając zaawansowany dźwięk przestrzenny 7.1, zarówno dla treści stereo, jak i wielokanałowych.

Solidną konstrukcja wykonaną z optymalnego termicznie stopu aluminium zapewniającego nie tylko wytrzymałość, lecz także efektywne zarządzanie temperaturą. Stacja jest jednoczęściowa, lekka i solidna.

Możliwość ładowania laptopa z mocą 85 W, utrzymując urządzenia w gotowości do działania. (kabel USB do ładowania i adapter nie wchodzą w skład zestawu)

Produkt jest kompatybilny, obsługuje różnorodne urządzenia, takie jak komputery PC, MacBooki, iPady i Chromebooki.

Źródło: opr. wł./info. prasowe