Razer na CES 2024 zaszalał i zaprezentował kilka ciekawych produktów, które mają, jak nazwał producent, być przyszłością gamingu. Wśród pokazanych urządzeń znalazły się m.in. haptyczna mapa na fotel, gamingowy fotel Iskur V2 i wiele więcej.

Targi trwające w Las Vegas to idealna okazja do zaprezentowania ciekawych urządzeń, które w przyszłości pojawią się w ofertach firm. Razer na CES 2024 przedstawił kilka produktów, które mają definiować przyszłość gamignu. Dodatkowo firma skupia się na zrównoważonym rozwoju.

Razer na CES 2024 zaprezentował haptyczną matę

Coś, co może zwrócić uwagę i z pewnością zainteresuje graczy jest mata haptyczna Razer Sensa HD Haptics, która ma zatrzeć granicę między światem rzeczywistym a wirtualnym. Mata, którą nakładamy na fotel ma sprawić, że gracz poczuje nawet najmniejsze uderzenie serca swojej wirtualnej postaci. Sensa wykorzystuje technologię Interhaptics, co ma przenieść doznania z gry na zupełnie nowy poziom i sprawić, że każda akcja podczas rozgrywki będzie czymś namacalnym.

Razer na CES 2024 pokazał haptyczną matę, fotel i wiele więcej. Innowacyjna mata haptyczna Razer Sensa HD Haptics.

Zastosowanie tej technologii daje deweloperom większe pole do popisu poprzez dostosowanie haptyki i kontrolę nad zachowaniem siłowników, tak aby przekazać graczom wszystko, to co chcą, aby poczuli na własnym ciele. Razer Sensa HD Haptics oferuje plug&play, pozwalające na konwersję dźwięku w haptykę HD.

Mata Razer Sensa HD Haptics została wdrożona do Project Esther.

Innowacyjna koncepcja obejmuje:

Szerokopasmowa technologia haptyczna: Dostarcza kompleksowe i realistyczne wrażenia dotykowe, umożliwiając pełne zanurzenie się w świecie gier. Wszystko to w naprawdę wysokiej rozdzielczości.

Dostarcza kompleksowe i realistyczne wrażenia dotykowe, umożliwiając pełne zanurzenie się w świecie gier. Wszystko to w naprawdę wysokiej rozdzielczości. Prawdziwie pozycyjna haptyka: Zastosowanie 16 siłowników haptycznych gwarantuje autentyczne odczucia dotyczące kierunku, odległości i lokalizacji w trakcie rozgrywki.

Zastosowanie 16 siłowników haptycznych gwarantuje autentyczne odczucia dotyczące kierunku, odległości i lokalizacji w trakcie rozgrywki. Regulowane paski dla uniwersalnego dopasowania: Kompatybilne z większością foteli do gier i biurowych, umożliwiają spersonalizowany zestaw do gier.

Kompatybilne z większością foteli do gier i biurowych, umożliwiają spersonalizowany zestaw do gier. Bezprzewodowa technologia razer HyperSpeed: Zapewnia minimalne opóźnienia podczas gry oraz płynne korzystanie z treści multimedialnych na zgodnych urządzeniach.

Razer na CES 2024 pokazał także fotel gamingowy Iskur V2

Każdy gracz wie, że odpowiedni fotel jest kluczowy do komfortowej rozgrywki, dlatego też Razer postanowił zaprezentować nową generację fotela Iskur, czyli model V2. Produkt ten został wyposażony w regulowany i adaptacyjny systemem podparcia lędźwiowego 6D. Razer zaprojektował go tak, aby dopasowywał się do naturalnej krzywizny kręgosłupa.

Mechanizm sprężynowy nie tylko dynamicznie dostosowuje się do masy ciała i jego pozycji w czasie rzeczywistym, ale także umożliwia pełną personalizację dzięki wbudowanej regulacji krzywizny odcinka lędźwiowego. Precyzyjne dostrojenie zarówno wypukłości, jak i wysokości tego obszaru zapewnia idealne dopasowanie do indywidualnych preferencji komfortu użytkownika.

Dla pełnego uczucia komfortu Iskur V2 wyposażono w poduszki z pianki o dużej gęstości, które są doskonałym połączeniem optymalnego wsparcia i komfortu. Dzięki reaktywnemu nachyleniu fotela oraz funkcji odchylenia do 152 stopni, gracze mogą łatwo dostosować kąt do intensywnych rozgrywek lub relaksu.

Razer na CES 2024 pokazał haptyczną matę, fotel i wiele więcej. Fotel gamingowy Razer Iskur V2.

Konstrukcja z najwyższej jakości skóry syntetycznej klasy EPU gwarantuje doskonałe wrażenia dotykowe oraz wyjątkową wytrzymałość nawet w trudnych warunkach codziennego użytkowania. Podłokietniki 4D umożliwiają szeroką regulację wysokości, pozycji i kąta nachylenia, natomiast poduszka pod głowę z pianki z pamięcią kształtu dostarcza dopasowanego wsparcia dla głowy i szyi podczas długich sesji gamingowych.

Razer Iskur V2 został wprowadzony do sprzedaży 8 stycznia 2024 roku, jest dostępny cenie 699,99 euro.

Razer na CES 2024 pokazał także nowe oświetlenie dla graczy

Oświetlenie RGB to nieodłączny element każdego gracza, dlatego też Razer na CES 2024 zaprezentował Aether Monitor Light Bar, które jest ciekawym dodatkiem do kolekcji Aether Gamer Room. Znaczącą cechą wyróżniającą jest podwójne oświetlenie z diodami LED, które są skierowane zarówno do przodu, jak i do tyłu. To specjalnie zaprojektowane rozwiązanie dedykowane tym, którzy preferują granie lub pracę w nocy.

Listwa świetlna Razer Aether Monitor Light Bar wyróżnia się niezwykle wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI) wynoszącym 95. Gwarantuje to żywe i naturalne oświetlenie, które obejmuje obszar o imponujących wymiarach 60 cm x 30 cm, przy jednoczesnym natężeniu światła na poziomie 500 luksów. Kluczowym elementem listwy jest Razer Chroma RGB oferujące 16,8 mln kolorów i dziesiątki, a może i nawet tysiące efektów świetlnych.

Razer na CES 2024 pokazał haptyczną matę, fotel i wiele więcej. Listwa świetlna Razer Aether Monitor Light Bar

Mechanizm montażowy jest bezpieczny i elastyczny, co sprawia, że będzie idealnie pasował do większości rozmiarów i zakrzywień monitorów. Listwa wyposażona została w pojemnościowe przyciski dotykowe, które zapewniają płynną interakcję. Aether Monitor Light Bar jest kompatybilny z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi oraz kontrolerami obsługiwanymi przez Matter. Do tworzenia zautomatyzowanych procedur i dostosowywania ustawień użytkownicy mają aplikację Razer Gamer Room. Produkt będzie dostępny w sprzedaży od marca 2024 roku w cenie 149,99 euro.

Źródło: opr. wł./info. prasowe