Sprawa wygląda tak. Od jutra, tj. 04.11 w sieci Euro RTV AGD będziecie mogli kupić słuchawki Razer Kraken za 49 zł! To nie żart! Sieć elektromarketów postanowiła obniżyć cenę o 200 złotych! Macie mało czasu, bowiem promocja będzie trwać przez dwa dni: 04-05.11, chociaż wątpię, że słuchawki będą leżeć na wystawie dłużej niż pięć minut.

Razer Kraken za 49 zł! Takiej promocji dawno nie widziałem

Jeśli nie dowierzacie, że można kupić te słuchawki w takiej niskiej cenie, jako dowód pokazuję link do Pepper. Jak widać, faktycznie, Razer Kraken za 49 zł to nie żaden żart. Dodam tylko, że są to słuchawki, które świetnie sprawdzą się wśród posiadaczy PC-tów, jak i konsol Sony oraz Microsoft. Model ten łączy się za pomocą przewodu (długość 1,3 m) zakończonego złączem Jack 3,5 mm. Słuchawki potrafią generować dźwięk przestrzenny 7.1 i są cenione przede wszystkim wśród graczy, dlatego fani dobrego brzmienia pod względem muzyki nie powinni nawet spoglądać w kierunku Kraken’ów.

Razer Kraken za 49 zł! Takiej promocji dawno nie widziałem

Razer Kraken za 49 zł! Takiej promocji dawno nie widziałem

Marka Razer niejednokrotnie pojawiała się na łamach naszego portalu. Nic dziwnego w tym, że jest bardzo popularnym przedsiębiorstwem. Oferuje solidny sprzęt i jest ceniona w środowisku graczy. Co ciekawe, pod koniec ubiegłego roku mieliśmy okazję testować model Kraken BT Kitty Edition na łamach naszego portalu. Możecie przeczytać opinię naszego autora na ich temat by stwierdzić czy warto decydować się na zakup czy jednak nie. Chociaż prawdę mówiąc, jeśli mielibyście faktycznie okazję „dorwać je” w tak atrakcyjnej cenie, nie zastanawiałbym się dwa razy. Szczególnie, że widać, że jest to dobry model, skoro doczekał się już trzeciej odsłony. Tak – ta w sklepie to pierwsza wersja słuchawek, które wypuścił producent na rynek jakiś czas temu.