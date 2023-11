Dziś będziemy świadkami prawdziwego hitu kolejki LM, ponieważ na Estadio Santiago Bernabeu Real Madryt podejmie w starciu grupowym włoskie Napoli. Real Madryt vs Napoli to ciekawie zapowiadający się pojedynek lidera z wiceliderem grupy C. Czy Piotr Zieliński trafi do bramki? Gdzie oglądać ten pojedynek w telewizji?

Pojedynek na czele grupy C. Hit kolejki LM!

Real Madryt w grupie C nie ma sobie równych. Po czterech kolejkach piłkarze Królewskich zapisali na swoim koncie komplet punktów i bezpiecznie siedzą na pierwszym miejscu. Z dorobkiem 7 punktów drugie miejsce zajmuje Napoli, czyli drużyna Piotra Zielińskiego, która będzie chciała sprawić niespodziankę podopiecznym Carlo Ancelottiego.

Przeczytaj także: O której ciamajdy grają mecz 21.11? Zabawny wynik w Google

Zadanie to oczywiście nie będzie łatwe, ponieważ pomimo plagi kontuzji, jaka nawiedziła szeregi Los Galacticos, piłkarze Realu w dalszym ciągu są faworytami tego spotkania. Historycznie mecz ten też nie układa się po myśli mistrza Włoch, ponieważ ostatni pozytywny dla zespołu z Neapolu wynik padł w 1987 roku, kiedy mecz zakończył się jednobramkowym remisem.

Czy Piotr Zieliński i koledzy będą mogli cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w historii swojego klubu przeciwko Realowi Madryt? Fot. SSC Napoli

Real Madryt vs Napoli. Gdzie oglądać mecz?

W ostatnim spotkaniu w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Real Madryt pokonał Napoli 2 do 3. Drużyna Piotra Zielińskiego może jednak mówić o wielkim pechu, ponieważ w 72. minucie do własnej bramki trafił Alex Meret. W październikowym spotkaniu na listę strzelców wpisał się Piotr Zieliński, który pewnie wykonał rzut karny.

Czy w tym meczu również Piotr Zieliński trafi do bramki? Mecz Real Madryt vs Napoli rozpocznie się o godzinie 21:00, a jego transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1 lub na platformie Polsat Box Go.

Real Madryt vs Napoli. Gdzie oglądać hit kolejki LM?

Źródło: YouTube