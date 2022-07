Xiaomi Smart Air Purifier 4 to jeden z najnowszych oczyszczaczy powietrza chińskiego producenta.

Plasuje się między Xiaomi Air Purifier 4 Lite, a wersją Pro. Air Purifier 4 przeznaczony jest do dużych pomieszczeń lub kawalerek. Według specyfikacji jego zasięg to między 28 a 48 metrów kwadratowych. Spokojnie radzi sobie z usunięciem zapachów podczas gotowania czy tzw. „zaduchem” w pokoju. Co dokładnie oferuje ten model? Przekonajmy się.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 – Specyfikacja

Maks. CADR lub przepływ powietrza – 400 m³/h

Zalecana maks. powierzchnia* – 50 m²

Zalecana maks. kubatura – 125 m³

Głośność – 32,1 dB – 63 dB

Pobór mocy – 3W – 30 W

Liczba prędkości wentylatora – 3

Typy filtra:

– Filtr węglowy HEPA

-Filtr wstępny

– Filtr Xiaomi HEPA

Skuteczność wg klasyfikacji filtra HEPA – H13 – 99,95 %

Żywotność filtrów – ok. 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

– Generator jonów ujemnych

– Sterowanie za pomocą aplikacji

Materiał wykonania – ABS

Cena – około 800zł

Wymiary – 55x25x25cm

Waga – 5,6 kg

Recenzja Xiaomi Smart Air Purifier 4 – marzenie alergika?

Xiaomi Smart Air Purifier 4 – Brak kurzu = brak alergii

Oczyszczacz powietrza od Xiaomi wykorzystuje trzy filtry w jednym: filtr wstępny,

filtr Xiaomi HEPA H13 oraz filtr węglowy o gramaturze 450g (znacznie wyższej niż w modelach konkurencji). Sam filtr wystarczy nam na około rok, a jego cena to plus – minus 230 zł.

Żywotność filtra możemy sprawdzić za równo na ekranie urządzenia (procentowo) jak i w aplikacji, gdzie mamy podaną przybliżoną ilość dni do wymiany. Wymiana filtra jest dziecinnie prosta. Wystarczy otworzyć panel z tyłu urządzenia, aby zamontować nowy egzemplarz.

Wyczyszczenie oczyszczacza zajmuje kilka chwil. Górny grill przymocowany jest za pomocą jednej śruby, a po jego zdjęciu możemy wyczyścić wszystkie kanały, którymi tłoczone jest powietrze.

Po wyjęciu filtra możemy też wyczyścić całą komorę za pomocą szmatki z mikrofibry czy odkurzacza z odpowiednią końcówką. Cały proces jest intuicyjny i prosty.

Wymiary urządzenia to 55x25x25 cm, a więc nie zajmie nam dużo miejsca w domu. Na spokojnie zmieściłem go u siebie w pokoju, a nie mam w nim już za dużo miejsca. Producent zaleca aby ustawić go około 20 cm od najbliższej ściany czy mebla. Xiaomi Smart Air Purifier 4 zaciąga powietrze z całego pomieszczenia i wydmuchuje zimne powietrze z grilla na górze.

Zastosowany w nim generator jonów ujemnych pomaga oczyścić powietrze. Być może to placebo, ale wydawało mi się, że przy włączonej jonizacji lepiej mi się oddychało przesiadując w pokoju.

Aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów wystarczy nam nawet 8 min. Tyle zajęło mu usunięcie zapachu gotowanej właśnie zupy. Pozbycie się dymu z papierosa czy przypalonych ziemniaków to już około 18-25 min. Urządzenie chińskiego giganta jest w pełni stworzone dla alergików. Oczyści powietrze z takich rzeczy jak: sierść, pyłki, kurz czy włókna bawełny.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 – energooszczędność i hałas

Oczyszczacz powietrza mimo swoich rozmiarów jest bardzo energooszczędny.

Sparowany z aplikacją z ustawioną prędkością na auto, włączoną jonizacją i wyłączonym ekranem pobiera 3 W, natomiast z włączonym ekranem 3,5 W. Przy włączonym ekranie, jonizacji oraz manualnym ustawieniu na najwyższych obrotach pobiera około 30,5 W.

Jeśli chodzi o głośność urządzenia i wytwarzany hałas nie ma się czego obawiać. Na spokojnie możemy przy nim spać, zwłaszcza, gdy włączymy tryb nocny, gdzie urządzenie stara się pracować najciszej jak się tylko da. Air Purifier 4 wytwarza hałas na poziomie 32dB, co czyni go cichszym od lodówki czy komputera. Przy maksymalnych obrotach hałas oscyluje w granicach 64dB, ale jest to rzadkością, jeśli sami nie ustawimy tej wartości manualnie.



Xiaomi Smart Air Purifier 4 – aplikacja i Smart Home

Oczyszczacz Xiaomi ma wbudowany dotykowy ekran OLED z dwoma przyciskami, którymi można sterować jego pracą. Jednak to korzystanie z aplikacji daje nam większe możliwości i jest bardziej intuicyjne.

Ekran oczyszczacza wskazuje nam za pomocą kolorowego paska poziom jakości powietrza, czyli stężenie cząsteczek PM2,5:

zielony – 1-20 μg/m 3;

żółty – 21-35 μg/m 3;

pomarańczowy 36-55 μg/m 3;

czerwony – powyżej 55 μg/m3

Te same wartości wskaże nam aplikacja. Ponadto, w aplikacji możemy wybrać tryb pracy urządzenia, manualnie ustawić prędkość, włączyć jonizację, sprawdzić szacunkową ilość pozostałych dni do wymiany filtra, włączyć blokadę rodzicielską czy zmniejszyć jasność ekranu.

Możemy także zaplanować włączanie i wyłączanie urządzenia czy też całkowicie je wyłączyć.

Gdy posiadamy więcej urządzeń smart od Xiaomi możemy skonfigurować inteligentne sceny z użyciem naszego oczyszczacza np. włączyć go, gdy nasz czujnik ruchu wykryje czyją obecność czy włączyć go, gdy nasz termometr wykryje wyższą temperaturę niż ustalona. Opcji jest od groma. Wszystko zależy od tego jakie smart urządzenia posiadasz. Skoro mowa o Smart Home, Xiaomi Smart Air Purifier 4 jest także kompatybilny z Asystentem Google czy Alexą od Amazonu.



