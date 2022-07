Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że chiński gigant technologiczny wstawił do serwisu Weibo teaser przedstawiający opaskę Xiaomi Mi Band 7 Pro. Zapowiedzi zdradziły, że urządzenie będzie wyglądało bardziej jak smartwatch. Teraz możemy je zobaczyć już na oficjalnych grafikach. Co zaoferuje?

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro oficjalnie zaprezentowana

Xiaomi Mi Band 7 Pro, czyli opaska łudząco podobna do smartwatcha, to bardzo ciekawa opcja, dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z urządzeniami wearables. Opaska została wyposażona w duży i przejrzysty wyświetlacz, którego przekątna to 1,64-cala. Jest to prostokątny ekran AMOLED o rozdzielczości 280 x 456 pikseli z gęstością 326 ppi. Wyświetlacz został wyposażony w funkcję Always on Display oraz posiada automatyczne dostosowywanie jasności do światła otoczenia. Użytkownik będzie miał w czym wybierać, ponieważ producent przygotował aż 180 tarcz do wyboru!

Xiaomi Mi Band 7 Pro z oficjalną premierą! Czego się po niej spodziewać?

Przeczytaj także: Spotify na smartfony z systemem Android z poważnym błędem!

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro została wyposażona w wiele czujników, których zadaniem jest monitorowanie stanu zdrowia użytkownika. Oprócz monitorowania tętna i poziomu tlenu we krwi urządzenie będzie alarmować, gdy poziomi SpO2 użytkownika spadnie poniżej określonego poziomu. Oczywiście znajdziemy tutaj także funkcję monitorującą sen.

Ponad setka treningów i świetny czas pracy na baterii

Co ze sportowymi możliwościami opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro? Urządzenie jest w stanie monitorować aż 117 różnych dyscyplin sportowych, w tym 10 kursów biegowych z różnymi poziomami trudności. To nie wszystko, ponieważ znajdziemy tutaj także 14 profesjonalnych trybów sportowych. Producent przygotował również wyzwania, nagrody za codzienną aktywność i możliwość rywalizowania ze znajomymi. W opasce zastosowano baterię o pojemności 235 mAh, która według producenta ma wytrzymać 12 dni regularnego użytkowania i 6 dni intensywnej pracy.

Xiaomi Mi Band 7 Pro z oficjalną premierą! Czego się po niej spodziewać?

Xiaomi Mi Band 7 Pro wyposażono w GNSS, NFC i Bluetooth 5.2 oraz posiada certyfikat wodoodporności 5ATM. Cena? Europejska nie jest jeszcze znana, jednak w chinach opaska została wyceniona na 400 juanów, czyli około 280 złotych. Pozostaje tylko pytanie, kiedy trafi do naszego kraju?

Źródło: Gizmochina