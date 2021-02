Regeneracja turbosprężarki – postaw na profesjonalistów Ream Poland

Sponsored Materiał zewnętrzny

Odczuwasz spadek mocy w aucie lub praca silnika nie jest dla Ciebie zadowalająca? Jeśli masz zamontowaną turbosprężarkę, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uległa ona awarii lub wyeksploatowaniu. Czy to znaczy, że musisz zainwestować w nowy element? Nic bardziej mylnego! Turbosprężarki można poddawać efektywnej regeneracji. Należy jednak zadbać o to, by zajmowali się tym doświadczeni specjaliści. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat regeneracji i znaczenia jakości usług? Przedstawiamy Ream Poland, czyli wysokiej klasy ekspertów. Sprawdź, kiedy regeneracja turbosprężarki jest opłacalna i kiedy zakup nowej części jest lepszym wyborem.

Czy regeneracja turbosprężarki jest opłacalna?

Fabryczna turbosprężarka to koszt od 700 złotych w górę. Większość podzespołów do popularnych modeli aut kosztuje jednak w granicach między 1500-3000 złotych. Trzeba więc otwarcie przyznać, że tak duża inwestycja w używany pojazd nie będzie najprzyjemniejsza dla Twoich oszczędności. Na szczęście większość turbosprężarek można z powodzeniem regenerować, co nie tylko doprowadzi je do stanu używalności, ale także sprawi, że będą one działać niemal jak nowy element silnika.

Wszystko jednak zależy w dużej mierze od tego, kto i jak daną turbosprężarkę regenerował. Jeśli zadanie nie zostanie wykonane w sposób profesjonalny i precyzyjny, spadek mocy i praca silnika będą pozostawiać wiele do życzenia (nawet jeśli przyczyna uszkodzenia turbosprężarki również będzie wyeliminowana). Nie ma sensu więc ryzykować – zwłaszcza gdy do dyspozycji masz doświadczonych profesjonalistów z Ream Poland.

Koszt usługi regeneracji uzależniony jest od modelu turbosprężarki i jej realnego stanu technicznego. Można uznać, że ceny zaczynają się od przysłowiowych kilkuset złotych, co może stanowić zaledwie 10% ceny nowej turbosprężarki (zamiennika). Nie trzeba być zatem ekonomistą, by zauważyć różnicę, która pozwoli zaoszczędzić naprawdę satysfakcjonującą kwotę pieniędzy. Nie czekaj i skontaktuj się z zespołem Ream Poland, by poznać szczegóły oferty dedykowanej do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Kiedy lepiej zamontować nową turbosprężarkę?

Oczywiście w sytuacji, w której Twoja wersja silnikowa na to pozwala, a Ty chcesz dodać do auta trochę więcej mocy. Nowa turbosprężarka może okazać się również jedynym wyjściem z problematycznej sytuacji, gdy wyeksploatowany podzespół został już kilkakrotnie poddawany regeneracji (niekoniecznie profesjonalnej i precyzyjnej).

Jeśli nie masz pewności, czy nowa turbosprężarka jest jedyną deską ratunku, skontaktuj się z Ream Poland. Specjaliści na podstawie oględzin i krótkiego wywiadu będą w stanie podpowiedzieć Ci, czy warto podejmować się regeneracji i czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zakup nowych komponentów.

Jakość Ream Poland zweryfikowana przez rynek

Zależy Ci na jakości usług lub wybranych produktów? Skorzystaj z opcji prezentowanych przez Ream Poland. Jest to doświadczony zespół ekspertów, którzy od lat podbijają serca klientów z całej Polski. Chociaż firma posiada siedzibę w Świdniku w województwie lubelskim, oferuję ona również możliwość współpracy na odległość.

UWAGA! Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na regenerację, czy zakup nowej turbosprężarki, należy korzystać z usług wykwalifikowanych i doświadczonych mechaników. Lista ew. błędów, które mogą oni popełnić w trakcie pozornie prostej wymiany, jest naprawdę długa. Będzie skutkować to z kolei uszkodzeniem nowej lub świeżo zregenerowanej turbosprężarki z winy mechanika. Jednym z takich przykładów jest brak weryfikacji, co doprowadziło do uszkodzenia poprzedniej turbosprężarki i brak eliminacji problemu. Innym przypadkiem może być chwilowa praca “na sucho”. Oś wirnika turbosprężarki jest w stanie rozpędzić się do ponad 200 tys. obr/min. Wystarczą zatem ułamki sekund, by z powodu tarcia doszło do uszkodzeń. Koniecznie trzeba więc wypełnić kanaliki olejowe czystym smarem, obracając powoli wirnik – tak, by łożyskowanie było smarowane od pierwszych sekund pracy turbosprężarki.