Resovia – Wisła Kraków. Fortuna 1 Liga. Gdzie oglądać mecz?

To już dziś będziemy świadkami dwóch meczy drugiej kolejki Fortuna 1 Liga. W Rzeszowie obejrzymy Resovia – Wisła Kraków natomiast do Częstochowy przyjeżdża Chojniczanka.

To może być bardzo ciekawe spotkanie. W pierwszej kolejce Resovia na wyjeździe przegrała z Zagłębiem 2:1, natomiast Wisła zremisowała bezbramkowo z Sandecją. To oznacza, że oba kluby będą chciały zdobyć jakże ważne punkty ligowe. Wydaje mi się, że szczególnie dotyczy to Resovii, która przecież rozgrywa dzisiejszy mecz przed własną publicznością. Resovia – Wisła Kraków będziemy mogli zobaczyć w telewizji oraz w sieci, bowiem planowana jest transmisja tego spotkania.

Paweł Golonka

Resovia – Wisła Kraków 22.07.2022. Fortuna 1 Liga

Biała Gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę, że obecny sezon nie będzie tylko szybkim etapem przejściowym w przypadku powrotu do PKO Ekstraklasy. Fortuna 1 Liga wcale nie należy do najłatwiejszych i każdy ma chęć awansować do najwyższego szczebla rozgrywek. Udowodniło to pierwsze spotkanie, które krakowiacy zremisowali w Nowym Sączu z Sandecją. Dziś Biała Gwiazda udaje się do Rzeszowa, aby zawalczyć o ligowe punkty z tamtejszą Resovią. Co ciekawe, warto dodać, że Rzeszów ma teraz dwa kluby w Fortuna 1 Liga. Mam na myśli Apklan Resovia oraz Stal Rzeszów.

Tak naprawdę trudno wskazać dzisiejszego faworyta. Fakt, wiślacy przyjadą do Rzeszowa zdobyć trzy ważne punkty, natomiast zawodnicy Resovii mają duży niedosyt po spotkaniu inauguracyjnym. Fakt, bardzo szybko zdobyli pierwszą bramkę w Sosnowcu, jednak ostatecznie wracała do domu bez jakiegokolwiek punktu przegrywając spotkanie 1:2. Wydaje mi się, że piłkarze będą mieli dziś duże parcie na wygraną, bowiem już wczoraj wyprzedano wszystkie bilety na spotkanie. Komplet publiczności będzie oczekiwał zwycięstwa. Czy zawodnicy Resovii pokonają Wisłę? Warto zobaczyć dzisiejsze spotkanie rozgrywane w stolicy Podkarpacia.

Resovia – Wisła Kraków – gdzie oglądać mecz?

Resovia – Wisła Kraków możemy dziś zobaczyć w Polsacie Sport oraz za pośrednictwem Polsat Box Go. Spotkanie będą komentować Piotr Przybysz oraz Maciej Żurawski, który przecież jest bardzo mocno kojarzony z Białą Gwiazdą. Początek transmisji o godzinie 20:20, natomiast samo spotkanie rozpocznie się o 20:30.

Autorem zdjęć jest fotograf Paweł Golonka – CWKS Resovia Rzeszów.