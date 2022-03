Rewolucyjna zmiana nastąpi dopiero w iPhone 15 Pro

Seria iPhone 14 zadebiutuje dopiero we wrześniu, a iPhone 15 Pro pojawi się dopiero w przyszłym roku. Taki okres oczekiwania nie oznacza, że nie wiemy nic na temat przyszłorocznego smartfona. Okazuje się, że zmiana w wyglądzie smartfona, na którą liczyli fani, że pojawi się w tegorocznej wersji, zostanie wprowadzona dopiero w przyszłym roku.

Apple wprowadza zmiany w swoich smartfonach

Apple bardzo ostrożnie podchodzi do wprowadzania zmian do swoich produktów. Tegoroczne smartfony w dalszym ciągu posiadają notcha, który pojawił się po raz pierwszy w 2018 roku wraz z premierą iPhone X. Nic więc dziwnego, że na zmiany musimy czekać dłużej niż u konkurencji. Rewolucja ma zacząć się od tegorocznego modelu.

Sugeruje się, że Apple w końcu zdecydowało się na usunięcie notcha ze swoich smartfonów. Na początku zniknie on z wersji Pro, dlatego też zwykły iPhone 14 nie pożegna się z tym elementem. To ma się stać dopiero wraz z premierą „piętnastki”, która zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Nie jest to jednak jedyna zmiana, na którą powinni być przygotowani fani marki.

iPhone 15 Pro będzie rewolucją, na jaką czekają fani Apple

iPhone 15 Pro ma być telefonem, który jako pierwszy w historii amerykańskiej marki będzie posiadał Face ID ukryte pod ekranem. Do tej pory sensory tej technologi znajdowały się w notchu, dlatego też jest on tak pokaźny. Wszyscy wiemy, że czasy tego typu wcięć dawno minęły, ale Apple uparcie nie dążyło do szybkich zmian. Za rok ma to ulec zmianie.

Fot. MenWorld

Premiera iPhone 15 Pro zaplanowana jest na 2023 rok i to właśnie wtedy ma nastąpić rewolucja wśród smartfonów Apple. Jak podaje raport The Elec, kamera TrueDepth, która jest kluczowym elementem Face ID, we flagowym smartfonie giganta z Cupertino zostanie ukryta pod wyświetlaczem. Oznacza to tyle, że smartfon nie będzie posiadał żadnych wcięć.

Źródło: The Elec