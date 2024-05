Oto nowy partner Polskiej Siatkówki! Ponad 100 lat historii!

Polski Związek Piłki Siatkowej nawiązał współpracę z nowym sponsorem. Nowy partner Polskiej Siatkówki to Rexona, znana marka produkująca antyperspiranty. To oznacza jedno. OK, może dwa. Oprócz kwestii materialnych, sportowcy nie będą musieli męczyć się z potem.

Rexona – nowy partner Polskiej Siatkówki. fot. Piętka Mieszko/AKPA

Żarty, żartami ale czy w związku z nawiązaniem takiej współpracy siatkarze, którzy będą udzielali wywiadów nie mogą pokazać potu na swoim ciele? OK, teraz już na poważnie. Cieszy mnie to, że PZPS pozyskał nowego sponsora. To bardzo duża marka należąca do wielkiego koncernu Unilever. Polski Związek Piłki Siatkowej twierdzi, że nawiązanie tej kooperacji ma otworzyć nowe możliwości dla siatkarek i siatkarzy w ich dążeniu do sukcesu. Miejmy nadzieję, bowiem siatkówka to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju.

Rexona – nowy partner Polskiej Siatkówki. fot. Piętka Mieszko/AKPA

Rexona to nowy partner Polskiej Siatkówki.

Partnerstwo z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej jest dla nas powodem do dumy. Siatkówka to źródło inspiracji i wartości, które wyznajemy i wspieramy jako marka – łączy nas nie tylko sportowa pasja, ale także determinacja, skuteczność i pewność siebie. Misją marki Rexona jest wsparcie konsumentów w budowaniu pewności siebie poprzez zapewnienie poczucia świeżości i czystości w każdej sytuacji, również w czasie aktywności fizycznej. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej współpracy zapewnimy fanom nowy wymiar zaangażowania i siatkarskich emocji. Tomasz Suffner, Personal Care Business Unit Lead Poland, Baltics & Ukraine, członek Zarządu Unilever z ramienia części biznesu odpowiedzialnej za środki higieny osobistej (Personal Care Business Group) dla Europy Wschodniej

Niezmiernie cieszymy się, że do grona naszych sponsorów i najbliższych partnerów dołącza globalna marka tej klasy co Rexona. W siatkówce staramy się nieustannie być na czele naszej dyscypliny – nie tylko w kwestii wyników sportowych, ale we wszystkich aspektach naszej działalności. Chcemy wpisywać się w najlepsze standardy i wyznaczać trendy w naszym sporcie. Sądzę, że pod wszystkimi tymi względami doskonale pasujemy do siebie z marką Rexona i firmą Unilever. Mówimy podobnym językiem o naszej misji i wizji, a sport jest dla nas wspólnym, naturalnym środowiskiem. To daje nam nadzieję na doskonałą współpracę, z korzyścią dla nas wszystkich, w tym naszych niezastąpionych kibiców. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Rexona – nowy partner Polskiej Siatkówki.

Korzyści współpracy PZPS i Unilever

Oczywiście, o głównej korzyści każdy wie – mowa o kwestiach materialnych. A co z tego ma Unilever? Marka Rexona za sprawą umowy na ten rok może posługiwać się tytułami takimi jak Partner Polskiej Siatkówki, a także Partner Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej. Oprócz tego zobaczymy logo marki na stadionach i materiałach marketingowych – także na ściankach sponsorskich, które widzimy podczas konferencji prasowych. Rexona może również wykorzystać wizerunek zawodników oraz logo PZPS i Polskiej Siatkówki w swoich kampaniach reklamowych.