Reżyser Życia nakręcił film, który porusza ważny problem

Daniel Rusin znany jako Reżyser Życia od dłuższego czasu prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie porusza różne, ważne problemy. Rusin postanowił nagrać kolejny film, w którym biorą udział popularni aktorzy. Nagrano go z brawurową obsadą, mimo, że jest to tylko platforma YouTube. Porusza on bardzo ważny problem, o którym warto rozmawiać.

O czym jest film, który nakręcił Reżyser Życia?

Rusin w swoim filmie dotyka bardzo poważnego problemu zdrowotnego jakim jest zawał. Ponad 80 tysięcy Polaków rocznie jest dotkniętych tym problemem. Warto zwrócić uwagę na to, że w zdecydowanej większości są to mężczyźni. Zawał serca jest wywołany wieloma czynnikami takimi jak: stres, niska aktywność fizyczna, zła dieta, wysoki cholesterol i wiele wiele innych. Niewątpliwie, na wiele z nich mamy wpływ, dzięki czemu możemy obniżyć szansę na wystąpienie zawału.

Obsada i temat filmu

W obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak: Piotr Fronczewski, Piotr Adamczyk, Kamila Kamińska, Dominika Łakomska. Ponadto w filmie wystąpiły osoby znane wśród internautów, jak Roksana Węgiel, Lena Kociszewska.

W dzisiejszym świecie każdy za czymś pędzi i ledwo wiąże koniec z końcem, czego rezultatem jest zaniedbywanie własnego zdrowia. Często zapominamy o zdrowym odżywianiu, ruchu, a także badaniach. W czasach, w których się teraz znaleźliśmy jeszcze ciężej się mobilizować by aktywnie żyć i się ruszać. To wszystko wpływa na nasze gorsze samopoczucie, a także na wiele chorób. Dbając o swoje zdrowie, o własny tryb życia, jesteśmy w stanie uchronić się przed wieloma czynnikami wywołującymi choroby. Myślę, że poruszony w filmie (którego autorem jest Reżyser Życia), temat jest bardzo aktualny i ważny, ponieważ na zawał serca umiera rocznie tyle osób.

Ten film jest dla mężczyzn. Pamiętajmy, że nie tylko dla nich

Mimo, że film ma tytuł „TEN FILM JEST DLA MĘŻCZYZN”, to jednak nie jest on wyłącznie przeznaczony dla mężczyzn. Problem zawału może dotyczyć również kobiet. Dlatego zachęcamy wszystkich do pochylenia się nad tym tematem i obejrzenia filmu. Możecie to zrobić klikając na kadr poniżej.