Samsung Galaxy Watch FE zapowiedziany. To będzie hit!

Samsung wypuszczając wersję FE swoich flagowych smartfonów, rozbił bank. Teraz chce to zrobić ze smartwatchami. Dlatego też południowokoreański producent zapowiedział, że wkrótce świat zobaczy model Samsung Galaxy Watch FE. Czego można się po nim spodziewać?

Samsung Galaxy Watch FE w drodze! Producent potwierdza

Od jakiegoś czasu pisało się o tym, że południowokoreański producent pracuje nad nowy, bardziej budżetowym modelem swojego inteligentnego zegarka. Spekulacje i plotki okazały się prawdziwe, ponieważ Samsung Galaxy Watch FE jest w drodze i gigant oficjalnie go potwierdził. Wiemy nawet, czego spodziewać się po nadchodzącym smartwatchu.

Samsung zdradził, że budżetowy zegarek będzie “reinkarnacją” Galaxy Watch 4. Producent zdradził, że Samsung Galaxy Watch FE otrzyma po starszym bracie specyfikację i wygląd, jednak wszystko zostanie ulepszone na miarę obecnych czasów.

Czego spodziewać się po nowym zegarku?

Samsung Galaxy Watch FE, który ma być nowszą i usprawnioną wersją modelu Watch 4, zaoferuje takie same wymiar jak poprzednik (40.4 x 39.3 x 9.8 mm), ale pojawi się tylko 40 mm wersja modelu. Zegarek zostanie wyposażony w 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED pokryty szafirowym szkłem i 16 GB pamięci na dane. Urządzenie będzie napędzane procesorem Exynos W920 z 1.5 GB pamięci RAM.

Wersja FE będzie też dzielić ze starszym modelem pojemność baterii – mowa tutaj o 247 mAh akumulatorze. Galaxy Watch FE otrzyma certyfikat wodoszczelności 5ATM oraz militarną wytrzymałość MIL-STD-810H. Będzie pracował na systemie WearOS i wyposażono go sensory BioActive Samsunga. W kwestii monitorowania zdrowia Samsung Galaxy Watch FE zaoferuje monitorowanie tętna, snu, pulsu oraz ciśnienia krwi. Co więcej, producent wyposażył model we wsparcie dla ECG (Elektrokardiogramu). Nowy smartwatch Samsunga ma być bezpośrednim konkurentem dla Apple Watch SE.

Premiera Samsung Galaxy Watch FE w USA zapowiedziana jest na 24 czerwca. Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: czarnym, pink gold i srebrnym. Cena startowa to 199 USD (ok. 820 zł) dla modelu podstawowego i 250 USD (ok. 1020) dla wersji z LTE. Miejmy nadzieję, że krótko po premierze w Stanach Zjednoczonych model trafi do Europy.

